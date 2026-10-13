¿TransMilenio se verá afectado por las marchas del 14 de octubre? Alcaldía aclara qué pasará

Este próximo miércoles 14 de octubre, Bogotá se prepara para recibir una nueva jornada de movilizaciones que fueron convocadas por sectores sindicales, educativos y de oposición.

Conductores, programen su ruta: estas son las posibles afectaciones viales por las manifestaciones del 14 de octubre

La más notable viene por parte de Fecode, la CUT, miembros del partido Pacto Histórico y el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, con el objetivo de reclamar por las decisiones económicas y laborales que ha realizado el Gobierno nacional del presidente Abelardo De La Espriella.

De acuerdo a lo compartido por las entidades, la concentración será en el Parque Nacional desde las 10:00 a. m. y tendrá rumbo hacia la Plaza de Bolívar.

Bogotá se prepara para las movilizaciones del miércoles 14 de octubre Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Las manifestaciones programadas para este miércoles traen consigo una serie de preguntas por parte de usuarios, especialmente en materia de movilidad, ya que usualmente las protestas que se presentan en Bogotá terminan en afectaciones a cientos de conductores y usuarios de TransMilenio.

Ante ello, la administración Galán ha compartido los preparativos de la capital de Colombia para atender las movilizaciones y, al mismo tiempo, responder oportunamente a novedades que perjudiquen la circulación en la ciudad.

Las medidas implementadas por la Alcaldía de Bogotá para las manifestaciones del 14 de octubre

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, compartió los preparativos que el distrito estableció para las movilizaciones del 14 de octubre.

Durante la jornada, la Alcaldía tendrá una mesa de trabajo conjunto con entidades de seguridad y control de la ciudad para acompañar el proceso de las marchas, especialmente en las zonas donde se irán agrupando los manifestantes.

“Como en todas las jornadas anteriores, la Secretaría de Seguridad ha convocado a los organismos de seguridad de la ciudad, a la Brigada 13, a la Policía Metropolitana, a la Fiscalía Seccional de Bogotá y a las otras entidades de apoyo para definir el dispositivo que tenemos en el acompañamiento a la protesta pacífica”, comentó Restrepo en diálogo con Blu Radio.

En cuanto al impacto que las manifestaciones pueden tener en la movilidad de la ciudad, el secretario reiteró la posición del distrito de no tolerar cualquier hecho que incite la violencia o daños de infraestructura.

“Cuando hay vandalismo, cuando hay violencia, desde que nosotros estamos acá hemos autorizado el ingreso de la UNDMO para dispersar a las personas. La protesta pacífica no incluye la destrucción de bienes públicos o de bienes privados”, afirmó.

Ante bloqueos de TransMilenio durante las manifestaciones, las autoridades deberán seguir las disposiciones establecidas en el decreto. Foto: FOTO: ADOBE STOCK

Frente a posibles cierres de estaciones de TransMilenio por las movilizaciones, Restrepo informó que las acciones por parte de la UNDMO se regirán acorde a lo establecido en las normas vigentes.

“En el caso específico del bloqueo del sistema TransMilenio, pues lo que plantea el decreto es lo que tendrá que poner en práctica la UNDMO y nosotros seguiremos la línea de ese decreto”, concluyó.

El Gobierno nacional ha contemplado un nuevo decreto de protesta social, el cual busca actualizar las disposiciones del Decreto 3 de 2021, relacionado con el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores para el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.