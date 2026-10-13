Conductores, programen su ruta: estas son las posibles afectaciones viales por las manifestaciones del 14 de octubre

Cientos de manifestantes tomarán las calles de las principales ciudades del país este próximo miércoles 14 de octubre de 2026.

El pedido desde Bogotá para recuperar las vías tras los bloqueos de las manifestaciones por Palestina

Las marchas fueron convocadas por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), representantes del partido Pacto Histórico y el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, para reclamar por las múltiples decisiones económicas y laborales por parte del actual jefe de Estado, Abelardo De La Espriella.

Previo a la fecha, las entidades correspondientes han compartido los puntos principales en los que se llevarán a cabo las protestas. Se estima que, en el transcurso de la jornada, múltiples vías y calles del país serán perjudicadas, afectando a conductores y usuarios de transporte público.

Las entidades distritales del país emiten sus respectivas recomendaciones de cara a las manifestaciones del 14 de octubre. En el caso de Bogotá, la Secretaría de Gobierno aconseja estar atento a los canales oficiales de la Alcaldía y las autoridades de tránsito para conocer las novedades que se presenten durante las movilizaciones.

Bogotá y otras ciudades de Colombia tendrán jornadas de manifestaciones que podrían ocasionar cierres viales y cambios en los recorridos. Foto: Tomada de redes sociales

Ante posibles desvíos, cierres viales o cambios en los tiempos de recorrido, lo ideal es planificar los desplazamientos con anticipación.

En caso de participar durante las jornadas programadas, se pide realizarlo de manera pacífica, respetando los derechos de las demás personas.

Estas son las zonas donde se concentrarán las marchas del 14 de octubre

Durante los últimos días, varias entidades como la CUT y Fecode han compartido los puntos de concentración en los que se llevarán a cabo las protestas en las distintas ciudades de Colombia.

En el caso de Bogotá, la movilización se agrupará en el Parque Nacional, comenzando su jornada a partir de las 10:00 p. m. y que tendrá rumbo hacia la Plaza de Bolívar.

Otras ciudades comenzarán sus marchas durante el mismo lapso. En la ciudad de Cali, la jornada iniciará a las 9:00 a. m. en la Plazoleta Jairo Varela y avanzará hasta el Parque de las Banderas.

Para Bucaramanga, las movilizaciones se concentrarán a la misma hora en la Puerta del Sol y Puerta de la UIS para posteriormente dirigirse hacia la Gobernación de Santander.

En Montería, el sitio de reunión estará ubicado en el Antiguo Tránsito Municipal, para luego trasladarse al Parque Laureano Gómez.

Por el momento, no se han concretado otros puntos de encuentro en ciudades como Medellín, Barranquilla, entre otras. Se espera que en las próximas horas se conozcan las zonas que tendrán movilización de protestantes, facilitando así a los distritos los puntos que tendrán que ser gestionados para brindar una mejor movilidad durante la jornada de manifestación.