Dos equipos de Premier League sondean a Juan Manuel Rengifo: asomaría venta en Atlético Nacional

Vuelve a ser noticia el futuro de Juan Manuel Rengifo en Atlético Nacional, en un posible traspaso a la Premier League inglesa. Con 21 años, la joya del verde otra vez está en los rumores del mercado.

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La prensa deportiva internacional reporta que son dos los equipos de Premier League que sondean a Juan Manuel Rengifo.

“Brighton y Newcastle United sondean a Juan Manuel Rengifo”

Graeme Bailey, periodista cercano al mercado de pases internacional, reveló en TeamTalk que tanto Brighton como Newcastle United ven con muy buenos ojos el fichaje de Rengifo.

Sin embargo, no serían los únicos, tal como lo afirma el medio referenciado: “Fuentes cercanas al club han confirmado que los ojeadores de ambos equipos se han mostrado impresionados por el rendimiento del colombiano esta temporada, y que Bournemouth, Brentford y Crystal Palace también están siguiendo de cerca su evolución como parte de su labor de captación de talentos en Sudamérica”.

Desde el final del 2025, a Rengifo lo han venido vinculando en una posible venta desde Atlético Nacional. Además, viene de debutar con la Selección Colombia, en la última fecha Fifa de septiembre y octubre, dejando buenas sensaciones en el terreno de juego.

A Juan Manuel Rengifo, Transfermarkt le coloca un valor en el mercado de 5 millones de euros. Sin embargo, esa cifra pudo variar, llegando a aumentar, pues la actualización data de junio de 2026, y el interés que reportan desde Inglaterra ve la luz en octubre.

Juan Manuel Rengifo con los colores de la Selección Colombia en su debut. Foto: Getty Images

“Entendemos que Rengifo es visto cada vez más como un jugador capaz de fichar por un club extranjero en los próximos 12 meses, y varios clubes están interesados ​​en posicionarse por delante de lo que podría convertirse en una carrera mucho más competitiva por su fichaje”, cierran desde TeamTalk.

Juan Manuel Rengifo habló sobre su futuro

Días antes de que surgiera la información, sobre un posible fichaje a la Premier League, Juan Manuel Rengifo habló en rueda de prensa y respondió cuando le preguntaron sobre su continuidad en Nacional.

“En mi cabeza, el futuro es incierto, yo no lo sé. Obviamente, uno tiene sus sueños, sus metas, sus deseos. Yo estoy enfocado en el hoy, estoy enfocado en ayudar al equipo, en ganar el partido de hoy. Ya el futuro lo iremos viendo el día a día, pero no”, arrancó afirmando Juan Manuel.

"El futuro es incierto": Juan Manuel Rengifo habla sobre sus próximas metas y si está pensando en salir pronto de Nacional. https://t.co/n46MSTEj7R — Diego Rueda (@diegonoticia) October 9, 2026

Y añadió: “Ya después miraremos el futuro. Creo que eso es en lo que nos podemos enfocar en este momento. Si me pongo a enfocarme en otras cosas, no va a ser para nada bueno para mí para poder aportar al equipo. Quiero enfocarme en este momento”, explicando que sueña con volver a ser llamado a Selección Colombia.