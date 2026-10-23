Abelardo De La Espriella avanza en ajuste fiscal y anuncia recorte de 13,8 billones en el Estado

El presidente Abelardo De La Espriella continúa tomando medidas en materia económica. El mandatario anunció un recorte de 13,8 billones de pesos en los gastos del Estado.

Citi alerta por inflación en Colombia y ve una desaceleración de la economía nacional en 2027

“Esto apenas comienza. Continuaré tomando decisiones para reducir el gasto, eliminar los despilfarros y poner en orden las finanzas públicas. Los recursos de los colombianos deben administrarse con austeridad, responsabilidad y transparencia. ¡El Estado tiene que aprender a gastar menos y mejor!”, aseguró el mandatario.

De La Espriella detalló que en el Decreto 1585 firmado, este jueves 22 de octubre, el ajuste fiscal de 2026 se verá reflejado en 3 billones de pesos en funcionamiento a través de la reducción de contratos de prestación de servicios y la eliminación de compras innecesarias.

Además, 4 billones pesos serán reducidos en el servicio de la deuda gracias a la mejora en la tasa de cambio; y se restarán 6,8 billones de pesos en contratación que no alcanzará a ejecutarse en lo que resta del año o que no responde a las prioridades del Gobierno nacional.

Por medio de este decreto, De La Espriella continúa con su propósito de ajuste fiscal para el cual será necesario el proyecto de ley que se espera que sea presentado ante el Congreso en los próximos días y que es la segunda parte tras el debate del presupuesto para 2027, que tuvo que ser decretado por la Casa de Nariño luego del impase en el Congreso por las diferencias entre el texto aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes.

Uno de los propósitos de este ajuste fiscal anunciado por el Gobierno sería recortar el gasto que consideran que ha resultado inoficioso y que habría crecido en los cuatro años en el gobierno anterior. Desde distintos sectores han criticado el gasto del expresidente Gustavo Petro en términos de contratación y gastos burocráticos.

El Gobierno De La Espriella ha dicho que la ley de ajuste fiscal vendría sin nuevos impuestos y no se requeriría subir la carga tributaria para no afectar a los contribuyentes.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, tendrá un nuevo pulso en el Congreso con la Ley de ajuste fiscal. Foto: SEMANA

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago, aseguró en medio del congreso de Camacol en Cartagena que con el plan de ajuste fiscal se buscará el mejoramiento de la inversión del sector privado y de entes extranjeros.

“Lo que necesitamos con el Plan Nacional de Desarrollo es generar las condiciones de inversión vía mejor regulación de sectores y que esa inversión pueda llegar a apalancar esos proyectos productivos y megaproyectos”, aseguró Buitrago.

El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, reconoció que no será una tarea fácil y que el plan del Gobierno podría llevar a una “conmoción política” por el recorte de más de 40 billones de pesos que se busca con la ley de ajuste fiscal.