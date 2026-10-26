Angie Rodríguez y Laura Sarabia, las primeras llamadas por los “sexo contratos” denunciados por Deicy Jiménez en SEMANA

Las revelaciones de Deicy Jiménez en entrevista exclusiva con Vicky Dávila en SEMANA se convirtieron en una investigación formal en la Fiscalía y ante la unidad de delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Fiscalía abrió investigación por los “sexo contratos” denunciados por Deicy Jiménez en SEMANA. ¿Quiénes serán citados?

La investigación, según revelaron fuentes del ente acusador, se abrió de oficio con el propósito de establecer la veracidad de las denuncias que hizo hace apenas unos días Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, (Dapre).

En el curso de estas indagaciones, la Fiscalía advirtió que resulta necesario escuchar en diligencias de entrevista a Angie Rodríguez y Laura Sarabia, las dos funcionarias cercanas al entonces presidente Gustavo Petro y que estuvieron al frente del Dapre, justamente para la fecha de ocurrencia de los presuntos hechos.

“En este contexto, inicialmente serán citadas las exdirectoras del Dapre, Angie Rodríguez y Laura Sarabia; entre otros funcionarios y exfuncionarios de la misma entidad, y personas que podrían tener relación con lo conocido hasta el momento. Además, se dispondrán las respectivas actividades de policía judicial”, señaló la Fiscalía.

La joven Deicy Jiménez aparece con varios contratos con entidades gubernamentales. Foto: Suministrada a Semana

El propósito de escuchar en diligencia entrevista a las dos exfuncionarias es recuperar todos los elementos de prueba que resultan necesarios para avanzar en la investigación, establecer si las denuncias del actual gobierno tienen sustento probatorio y además con lo que se conoció a través de la entrevista exclusiva con SEMANA.

“Noticia criminal con relación a las posibles irregularidades que se habrían presentado en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y en otras entidades públicas durante el anterior gobierno”, advirtió el ente acusador.

Señalaron desde la Fiscalía que la indagación es asumida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que contará con el apoyo de un equipo especializado para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que señalaron desde el Dapre y las entrevistas entregadas por Angie Rodríguez y Deicy Jiménez.

“Ahora, lo pertinente a Gustavo Petro solo puede investigarlo la Comisión de Acusaciones de la Cámara (como presidente de la República) y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (como senador)”, dijo la Fiscalía.

Deicy Jiménez Gustavo Petro Foto: AP

Se espera que en los próximos días se fijen las fechas en las que Angie Rodríguez y Laura Sarabia tendrán que asistir a la Fiscalía, mientras avanzan los otros actos de investigación que podrían incluir además declaraciones de testigos como la misma Deicy Jiménez.