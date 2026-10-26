Fuerte temblor de más de 4 grados sacudió a Colombia en las últimas horas: SGC confirmó el epicentro y la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó un fuerte sismo que se registró en Colombia en las últimas horas horas y que fue de gran magnitud.

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De acuerdo con el reporte, el temblor ocurrió hacia las 11:25 de la noche de este domingo, 25 de octubre, mientras que muchas personas ya descansaban para prepararse para una nueva semana laboral.

El epicentro fue en El Litoral del San Juan, en el municipio de Docordó, en el departamento del Chocó. En esta oportunidad, la magnitud fue de 4.2 grados y la profundidad de 49 kilómetros.

El SGC también precisó que la latitud fue de 4.25° y la longitud de -76.73°. Además, los municipios más cercanos fueron Calima (Valle Del Cauca) a 45 km, Sipí (Chocó) a 46 km y Trujillo (Valle Del Cauca) a 46 km.

En las horas siguientes a este movimiento telúrico, la entidad ha informado sobre otros temblores que han venido ocurriendo, pero que han sido de poca magnitud y que casi no se han percibido a lo largo del territorio nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos fenómenos naturales, aunque siguen monitoreando ante cualquier imprevisto que se pueda registrar.

Es importante recordar que Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes.

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De acuerdo con el SGC, diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas, como han ocurrido en las últimas horas.

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. El SGC aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Imagen referencia de un temblor en Colombia. Foto: Getty Images

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.