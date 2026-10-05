Un sismo de magnitud 3,1 fue registrado durante la madrugada de este lunes 5 de octubre en el departamento de Caquetá, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El movimiento se presentó en la madrugada
Según el boletín del SGC, el evento sísmico ocurrió a las 4:16 a. m., hora local, y fue localizado en jurisdicción de San Vicente del Caguán, Caquetá.
De acuerdo a los datos registrados en el boletín actualizado emitido por la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en Colombia, El organismo indicó que el movimiento tuvo una magnitud de 3,1 y una profundidad de 36 kilómetros.
Hasta el momento, el reporte consultado corresponde a la información técnica del evento y en él no se establecen afectaciones asociadas al movimiento.
¿Qué hacer durante un sismo?
Aunque no todos los movimientos telúricos provocan daños, es importante conocer cómo actuar ante un sismo y evitar correr durante el movimiento. Estas son algunas recomendaciones básicas de seguridad:
- Mantenga la calma y procure identificar rápidamente un lugar seguro.
- Agáchese, cúbrase y agárrese: protéjase debajo de una mesa o estructura resistente y sosténgase hasta que termine el movimiento.
- Aléjese de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer.
- No utilice ascensores durante el sismo.
- Si está en el exterior, aléjese de edificios, postes, árboles, cables eléctricos y otras estructuras que puedan caer.
- Si está conduciendo, detenga el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, postes, árboles y edificaciones, y permanezca dentro hasta que pase el movimiento.
- Después del sismo, verifique si hay personas heridas y revise posibles daños antes de desplazarse.
- Manténgase atento a la información de las autoridades y organismos oficiales y evite difundir información no confirmada.
El SGC pide reportar si fue sentido
El Servicio Geológico Colombiano mantiene habilitada la plataforma Sismo Sentido, mediante la cual las personas pueden informar si percibieron un movimiento y describir los efectos que observaron.
Los reportes ciudadanos permiten al SGC conocer cómo se sintió un sismo en diferentes lugares y estimar su intensidad.
La entidad explica que magnitud e intensidad no son lo mismo: un sismo tiene una sola magnitud, pero puede presentar diferentes intensidades dependiendo del lugar y de los efectos registrados.