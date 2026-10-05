Un sismo de magnitud 3,1 fue registrado durante la madrugada de este lunes 5 de octubre en el departamento de Caquetá, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento se presentó en la madrugada

Según el boletín del SGC, el evento sísmico ocurrió a las 4:16 a. m., hora local, y fue localizado en jurisdicción de San Vicente del Caguán, Caquetá.

De acuerdo a los datos registrados en el boletín actualizado emitido por la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en Colombia, El organismo indicó que el movimiento tuvo una magnitud de 3,1 y una profundidad de 36 kilómetros.

Hasta el momento, el reporte consultado corresponde a la información técnica del evento y en él no se establecen afectaciones asociadas al movimiento.

¿Qué hacer durante un sismo?

Aunque no todos los movimientos telúricos provocan daños, es importante conocer cómo actuar ante un sismo y evitar correr durante el movimiento. Estas son algunas recomendaciones básicas de seguridad:

Mantenga la calma y procure identificar rápidamente un lugar seguro.

y procure identificar rápidamente un lugar seguro. Agáchese, cúbrase y agárrese: protéjase debajo de una mesa o estructura resistente y sosténgase hasta que termine el movimiento.

Aléjese de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer.

No utilice ascensores durante el sismo.

Si está en el exterior, aléjese de edificios, postes, árboles, cables eléctricos y otras estructuras que puedan caer.

Si está conduciendo, detenga el vehículo en un lugar seguro , lejos de puentes, postes, árboles y edificaciones, y permanezca dentro hasta que pase el movimiento.

, lejos de puentes, postes, árboles y edificaciones, y permanezca dentro hasta que pase el movimiento. Después del sismo, verifique si hay personas heridas y revise posibles daños antes de desplazarse.

antes de desplazarse. Manténgase atento a la información de las autoridades y organismos oficiales y evite difundir información no confirmada.

Temblor en Caquetá Foto: X @sgcol

El SGC pide reportar si fue sentido

El Servicio Geológico Colombiano mantiene habilitada la plataforma Sismo Sentido, mediante la cual las personas pueden informar si percibieron un movimiento y describir los efectos que observaron.

Los reportes ciudadanos permiten al SGC conocer cómo se sintió un sismo en diferentes lugares y estimar su intensidad.

La entidad explica que magnitud e intensidad no son lo mismo: un sismo tiene una sola magnitud, pero puede presentar diferentes intensidades dependiendo del lugar y de los efectos registrados.