Las mentiras que habría dicho el hombre señalado de matar y enterrar a su pareja en una casa: habló de un pescado

Hay consternación en el municipio de Cravo Norte, en Arauca, después de que las autoridades encontraran enterrado en una vivienda el cuerpo sin vida de una mujer.

Buscaban a dos menores, pero encontraron el cuerpo de una mujer en el patio de una casa: detalles de la Fiscalía sorprenden

Todo se dio mientras que se realizaba la búsqueda de dos niños, lo que culminó con este macabro hallazgo, del que poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles y que dejó como capturado a la pareja de la víctima.

El hecho se habría presentado entre el 15 y el 16 de octubre, después de que el hermano de la mujer intentó contactarse con ella, pero nunca recibió respuesta ni por llamada ni por WhatsApp.

Ante esto y en medio del desespero, se comunicó con la pareja de su familiar para preguntarle si sabía algo. El sujeto, de manera muy tranquila y mintiéndole, le aseguró que se había ido con otro hombre y los había abandonado.

Desde ese momento, las preguntas comenzaron a surgir sobre qué había pasado. Los interrogantes crecieron cuando los hijos de la pareja mostraron preocupación al no ver a su mamá después de regresar del colegio.

Por lo mismo, los menores le preguntaron a su papá por su paradero, a lo que este respondió que se había marchado y no les dio mayor explicación.

La respuesta no convenció a la niña de 13 años, quien estaba totalmente segura de que su mamá no los abandonaría de esa forma, por lo que las sospechosas de que algo extraño ocurría no se hicieron esperar.

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Las mismas aumentaron cuando se percató de que en el patio de la casa había un hueco, le preguntó a su papá y este le aseguró que él había enterrado allí a un pescado. Además, le prohibió acercarse al sitio.

La familia de la mujer se preocupó al tampoco tener noticias de los menores, dieron aviso a las autoridades y fue entonces cuando se descubrió que el cuerpo de la mujer estaba enterrado.

“En el desarrollo de las labores investigativas orientadas por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Arauca, se pudo establecer que la pareja sentimental de la víctima y padre de los menores de edad sería el responsable del crimen”, indicó la Fiscalía.

Este es el momento de la captura del sujeto. Foto: @PoliciaArauca

Según los primeros reportes, la víctima tenía lesiones en la cabeza y signos de sujeción. Asimismo, los análisis señalaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

Finalmente, el hombre fue capturado e imputado, aunque no aceptó los cargos. Por su parte, un juez de control de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras que avanza el proceso en su contra.