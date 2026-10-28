Policía frustra atentado con granada de una banda de extorsionistas en Barranquilla: hay un capturado

Un hombre fue capturado por integrantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla cuando se encontraba en una de las calles del centro de la ciudad pretendiendo realizar un atentado con una granada. Asimismo, le decomisaron panfletos alusivos a la temida banda criminal de Los Pepes, quienes pretenden seguir cometiendo extorsiones al sector comercial.

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“El procedimiento se llevó a cabo en la calle 9 con carrera 41D, donde uniformados que adelantaban labores de vigilancia observaron al individuo en actitud sospechosa. Al interceptarlo y practicarle un registro, encontraron en su poder los elementos mencionados”, explicaron desde la institución.

La Policía Metropolitana también informó que el capturado tiene 14 anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos tráfico de estupefacientes, hurto, lesiones personales y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

El hombre fue capturado y judicializado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de utilización privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: SEMANA.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que la institución mantiene una ofensiva permanente contra quienes pretenden intimidar a la ciudadanía y afectar la tranquilidad de los barranquilleros.

“En Barranquilla, el miedo cambió de bando. Seguimos actuando con contundencia para identificar, capturar y poner a disposición de las autoridades a quienes pretenden intimidar a nuestros ciudadanos y alterar la seguridad y la convivencia. No vamos a bajar la guardia frente a ninguna manifestación delictiva”, señaló la oficial.

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De igual manera, la oficial sostuvo que los operativos de control en los puntos más complejos han sido intensificados con el fin de poder garantizar la tranquilidad de propios y turistas que se desplazan por los diferentes sectores de la ciudad.

“La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea de emergencia 123 o de la línea contra el crimen 3178965523 Se garantiza absoluta reserva”, indicó.