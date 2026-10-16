El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, sobre el megaoperativo liderado por el presidente Abelardo De La Espriella en varios puntos de la ciudad.

Abelardo De La Espriella lideró la Operación Blindaje 360 en Barranquilla: “En la era del Tigre, el miedo cambió de bando”

“¡En Barranquilla no hay tregua contra la delincuencia! Gracias, presidente @ABDELAESPRIELLA, por su determinación y compromiso con la seguridad de los barranquilleros. Hoy, con 587 hombres de nuestra Fuerza Pública, 34 allanamientos y 56 capturas, demostramos que cuando trabajamos unidos, el Estado se hace sentir", dijo.

El mandatario de los barranquilleros sostuvo que desde su administración le entregarán las herramientas necesarias a los integrantes de la Fuerza Pública con el fin de poder hacerle frente a los ilegales.

“Aquí seguiremos poniendo todas las herramientas para respaldar a nuestra Policía y Ejército. No vamos a permitir que estos criminales nos arrebaten la tranquilidad. ¡El miedo cambió de bando y en Barranquilla vamos por todos!“, sostuvo Char.

Por su parte, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, indicó que los golpes de este megaoperativo iban dirigidos hacia las principales organizaciones ilegales que siembran el terror entre la ciudadanía.

“En Barranquilla, 587 hombres de la Policía y el Ejército participaron en la Operación Blindaje 360: ‘Sin tregua al delito’, dirigida contra las estructuras narcoterroristas, sus fuentes de financiación y los homicidios, las extorsiones, los hurtos y las disputas criminales por el control territorial”, dijo el presidente.

Asimismo, sostuvo que en la operación cayeron cabecillas del Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños. “Vamos a acabar con los grupos narcoterroristas y criminales en Barranquilla, con toda la fuerza y contundencia del Estado”, agregó.

De La Espriella entregó un balance preliminar de todas las diligencias de allanamiento que vienen realizando las autoridades en Barranquilla.

“Con corte a las 4:00 a. m., el boletín reporta 34 allanamientos y 56 capturados: 28 en flagrancia y 28 por orden judicial. Por delitos: concierto para delinquir (16), hurto (13), tráfico de estupefacientes (9), porte ilegal de armas (8), homicidio (3) y otros (7)”, informó el presidente.

Golpe a Yahir Acuña: Fiscalía asume desde Bogotá investigaciones por presunta corrupción y realiza inspección en alcaldía de Sincelejo

También mandó un mensaje a los criminales que pretenden seguir imponiendo sus reglas del terror con las extorsiones y los homicidios: “En la era del Tigre, el miedo cambió de bando. Ya no serán los ciudadanos de bien, los ciudadanos decentes y trabajadores, quienes sientan intranquilidad: serán los delincuentes quienes padezcan el terror y el pánico por el accionar del Estado”.