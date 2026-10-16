El presidente Abelardo De La Espriella anunció la captura de 56 personas durante la Operación Blindaje 360, un despliegue de la Policía y el Ejército en Barranquilla dirigido contra estructuras criminales, sus fuentes de financiación y delitos como homicidios, extorsiones y hurtos.
En Barranquilla, 587 hombres de la Policía y el Ejército participaron en la Operación Blindaje 360: “Sin tregua al delito”, dirigida contra las estructuras narcoterroristas, sus fuentes de financiación y los homicidios, las extorsiones, los hurtos y las disputas criminales por el… pic.twitter.com/ABEsRcp5Df— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 16, 2026
Según el balance divulgado por el mandatario, en el operativo participaron 587 uniformados y se realizaron 34 allanamientos. Con corte a las 4:00 a. m., las autoridades reportaron 28 capturas en flagrancia y otras 28 mediante orden judicial.
El jefe de Estado señaló que entre los objetivos de la operación estaban presuntos integrantes del Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños, organizaciones vinculadas a disputas por el control territorial y a distintas actividades delictivas en la capital del Atlántico.
De acuerdo con las cifras presentadas por De La Espriella, 16 de los capturados son investigados por concierto para delinquir, 13 por hurto, nueve por tráfico de estupefacientes, ocho por porte ilegal de armas y tres por homicidio. Los siete restantes fueron detenidos por otros delitos.
La intervención, denominada “Sin tregua al delito”, busca afectar las estructuras que estarían detrás de la violencia y las economías ilegales en Barranquilla, en medio de las confrontaciones entre organizaciones criminales por el dominio de sectores de la ciudad.
“Vamos a acabar con los grupos narcoterroristas y criminales en Barranquilla, con toda la fuerza y contundencia del Estado”, afirmó el presidente en su publicación.
El mandatario también aseguró que su Gobierno mantendrá una ofensiva contra estas organizaciones y sostuvo que la acción estatal debe devolverles la tranquilidad a los ciudadanos. “En la era del Tigre, el miedo cambió de bando”, escribió.
Las cifras corresponden al balance preliminar difundido por el presidente, con corte a las 4 a. m. No se detallaron en la publicación las identidades de los capturados ni la situación judicial individual de cada uno.