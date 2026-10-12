Alcaldía de Santa Marta anuncia recompensa por prófugos del Centro de Reclusión Transitorio: despliega operativo de búsqueda

Durante la madrugada de este domingo se registró la fuga de 40 reclusos que se encontraban en el Centro de Reclusión Transitorio Sur, ubicado en San Marcos, donde un motín alteró el orden del establecimiento penitenciario.

Abelardo De La Espriella llama a calificar servicios al comandante de Policía de Santa Marta por fuga de presos: “No acepto”

El presidente Abelardo De La Espriella se encargó de confirmar la noticia y anunció que como consecuencia de estos hechos, llamó a calificar servicio al coronel Yeison López, quien era el comandante de la Policía en Santa Marta.

“No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, señaló De La Espriella.

Además, el jefe de Estado anunció que se logró identificar a todos los que se fugaron y señaló como principal objetivo para su recaptura a dos específicos: alias Mongolo y alias Guajiro o Johan.

El primero es integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y fue capturado la semana pasada. “Portaba un arma de fuego”, dijo el mandatario. El segundo está señalado de asesinar a un policía el 31 de octubre del año pasado, en Ciénaga. Al parecer, el objetivo era robarle dinero.

Frente a esto, la Alcaldía de Santa Marta, bajo la directriz del alcalde Carlos Pinedo Cuello, implementó una serie de acciones urgentes en articulación con la Policía Metropolitana para dar con el paradero de los prófugos.

Es así como de manera inmediata se activó un exhaustivo operativo de búsqueda y recaptura en la zona. Como parte de la estrategia para agilizar los resultados, la administración distrital estableció una recompensa económica por cada uno de los volados.

Identifican a los fugados por los que Abelardo De La Espriella llamó a calificar servicios al comandante de la Policía de Santa Marta

Anunció 15 millones por información que conduzca a la captura de alias Mongolo, señalado como uno de los prófugos de alto valor para el Gobierno nacional. De igual manera, se dispuso de hasta 5 millones de pesos por cada uno de los otros internos que lograron escapar durante el motín.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore con cualquier dato que pueda ser de utilidad, asegurando que se garantizará reserva absoluta para quienes brinden información.

Así mismo, se activó el Puesto de Mando Unificado, con el propósito de seguir atendiendo de forma rigurosa y coordinada la emergencia presentada en el centro de reclusión.

Finalmente, las autoridades han querido transmitir un mensaje de calma a la población civil, medio del amplio despliegue de las fuerzas militares y policiales para mantener la seguridad y la tranquilidad.

Las autoridades revelaron los rostros de los presos que se fugaron del Centro de Traslado por Protección. Todos son hombres y estaban allí recluidos por delitos como hurto, microtráfico, entre otros.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles de cómo se perpetró la fuga de las 41 personas, pero esto llevó a que el presidente llamara a calificar servicios al comandante de la Policía de Santa Marta.