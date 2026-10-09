Así fue el operativo en el que capturaron a alias Kleiver en Barranquilla: detalles clave

La captura se produjo en una vivienda del barrio Nuevo Milenio, en Soledad, Atlántico tras labores de inteligencia y seguimiento con cámaras de seguridad que ayudaron a reconstruir el recorrido de un vehículo tras la aparición de una bandera y cilindros alusivos al ELN.

Alias Kleiver, el hombre de confianza del Negro Ober, que sembró temor con símbolos del ELN en Barranquilla

El BMW en el que se movilizaba alias Kleiver se convirtió en una de las pistas centrales de la investigación por la instalación de una bandera y cilindros alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Barranquilla y Soledad.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que el seguimiento al vehículo, las labores de inteligencia y un allanamiento permitieron capturar al hombre, señalado de pertenecer al grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

La captura se produjo el jueves 8 de octubre, horas después del hallazgo de los elementos. Este fue el paso a paso que entregaron las autoridades sobre el operativo.

Detalles del operativo en el que capturaron a alias Kleiver en Barranquilla el jueves 8 de octubre de 2026 Foto: SEMANA

Las pistas que llevaron hasta alias Kleiver

El hallazgo de la bandera y el cilindro. Durante la madrugada del jueves, las autoridades encontraron una bandera alusiva al ELN y un cilindro en el puente de la avenida Murillo con Circunvalar, en Barranquilla. Más tarde, fueron ubicados otros dos cilindros en un parqueadero cercano a la Terminal de Transportes de Soledad.

Los elementos inspeccionados en esos puntos no contenían explosivos, según la información divulgada por el presidente Abelardo De La Espriella.

Detalles clave del operativo en el que capturaron a alias Kleiver en Barranquilla el jueves 8 de octubre de 2026 Foto: SEMANA

El seguimiento al BMW. Los investigadores analizaron cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de quienes habrían transportado e instalado los elementos. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el vehículo fue rastreado hasta un parqueadero en inmediaciones de la terminal de transportes.

La investigación señala que alias Kleiver sería quien conducía el BMW utilizado para movilizar los cilindros y la bandera. Presuntamente, otra persona también habría participado en los hechos.

Detalles clave del operativo en el que capturaron a alias Kleiver en Barranquilla el jueves 8 de octubre de 2026 Foto: SEMANA

El allanamiento en Soledad. Con las pistas recopiladas, unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía adelantaron una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda del sector del Barrio Nuevo Milenio, donde capturaron al hombre.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron prendas de vestir que, al parecer, coincidirían con las utilizadas por una persona captada en videos durante los hechos.

También fue incautado el BMW y, según la Policía, se hallaron dos artefactos improvisados con explosivos. Estos últimos fueron reportados durante el allanamiento, un hallazgo distinto al de los cilindros inspeccionados en los puntos públicos.

Detalles del operativo en el que capturaron a alias Kleiver en Barranquilla el jueves 8 de octubre de 2026 Foto: SEMANA

¿Quién es alias Kleiver y qué sigue en la investigación?

La Policía identificó al capturado como presunto integrante de Los Costeños y hombre de confianza de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como el Negro Ober.

Según la institución, registra seis anotaciones judiciales por diferentes delitos y tenía una orden de captura vigente por hurto calificado y agravado.

La Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó el trabajo de inteligencia e investigación criminal y pidió a la ciudadanía entregar información que permita identificar a otros posibles involucrados.

Aunque la captura representa un avance en el caso, las autoridades deben establecer las responsabilidades individuales y esclarecer las circunstancias de la instalación de los elementos alusivos al ELN. La vinculación de alias Kleiver con estos hechos corresponde, por ahora, a los señalamientos de la investigación.