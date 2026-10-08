En menos de 24 horas, Abelardo De La Espriella confirmó primera captura por bandera y cilindros del ELN instalados en Barranquilla

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló detalles de la primera captura por las banderas y los cilindros del ELN instalados en Barranquilla.

Policía halla cilindros alusivos al ELN abandonados en un parqueadero en Soledad, Atlántico: Los Costeños estarían detrás

Se trata de alias Kleiver, quien, según el mandatario colombiano, habría conducido el vehículo que transportó la bandera y los cilindros.

“Desde esta mañana estoy haciéndole seguimiento, junto con la Policía Metropolitana de Barranquilla, a la instalación de una bandera y cilindros alusivos al ELN en Barranquilla y Soledad. ¡Ya hay una captura!”, anotó De La Espriella.

Y agregó: “En coordinación con la Fiscalía, la Policía capturó mediante allanamiento a alias Kleiver, integrante de Los Costeños, quien tenía una orden de captura vigente por hurto calificado y agravado. La investigación lo identifica como el conductor del vehículo utilizado para transportar los cilindros y la bandera”.

“Los primeros elementos fueron hallados esta madrugada en Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla. Horas después se encontraron otros dos cilindros en un parqueadero cercano a la Terminal de Transportes de Soledad. Los elementos inspeccionados no contenían explosivos”, subrayó De La Espriella.

También entregó otros detalles de la acción de las autoridades: “La operación continúa para localizar el vehículo y a la otra persona que participó en estos hechos. La general Sandra Liliana Rodríguez está al frente de las verificaciones para esclarecer el caso”.

Asimismo, el jefe de Estado afirmó: “Frente a los narcoterroristas que buscan unir fuerzas para intimidar a los colombianos y atacar al Estado, el Estado en pleno tiene que actuar unido: Fuerza Pública, Fiscalía y justicia, con toda su capacidad para desmantelar sus estructuras, cortar sus rentas criminales y llevar a sus integrantes ante la ley”.

Abelardo De La Espriella reveló detalles de una conversación que tuvo con alias Araña minutos antes de ser extraditado a EE. UU.

Finalmente, De La Espriella dijo por medio de sus redes sociales: “No voy a permitir que intimiden a los colombianos mientras yo sea presidente. Toda apología al crimen y todo acto de intimidación tendrán una respuesta firme. ¡Vamos por todos!”.