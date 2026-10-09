Alias Kleiver, el hombre de confianza del Negro Ober, que sembró temor con símbolos del ELN en Barranquilla

Tal como lo dio a conocer SEMANA en primicia, la Policía Metropolitana, en tiempo récord, logró la plena identificación del sujeto que participó en la instalación de los símbolos del ELN en Barranquilla, causando terror. Los hechos se registraron durante la mañana del jueves 8 de octubre en un puente que comunica a la capital del Atlántico con el municipio de Soledad, donde apareció una bandera de esta guerrilla y un cilindro sin explosivos.

Policía tiene identificado al responsable de colocar bandera del ELN y cilindro en Barranquilla

Detrás de toda esta escena del horror estaba la temida banda de Los Costeños, según la Policía, y por eso capturaron a alias Kleiver, quien sería el hombre de confianza de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como el Negro Ober.

El perfil criminal conocido por SEMANA y en poder de los investigadores judiciales señala que alias Kleiver tendría una poderosa injerencia delictiva en Barranquilla y Soledad, donde presuntamente cumplía funciones como dinamizador de homicidios selectivos al servicio de Los Costeños.

Asimismo, se conoció que registra seis anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, tráfico o porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y hurto. Además, tenía una orden judicial vigente por hurto calificado y agravado.

Este medio de comunicación informó que las cámaras de seguridad de la zona eran clave y que por ello lograron identificar a este sujeto, información que horas después fue confirmada por las autoridades que llevaban el caso.

Una fuente judicial había revelado a SEMANA antes de la captura: “Hay un video de una de las cámaras de seguridad que es clave porque se logra ver que es un hombre quien coloca la bandera y deja el cilindro en este punto. Ya sabemos quién es y se trabaja con Policía Judicial para las órdenes”.

Luego, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó la captura de alias Kleiver durante una diligencia de allanamiento coordinada entre la Policía y la Fiscalía en el barrio Nuevo Milenio, en el municipio de Soledad. Exactamente, en un parqueadero situado en una zona donde hay una fuerte injerencia de esta organización.

Policía halla cilindros alusivos al ELN abandonados en un parqueadero en Soledad, Atlántico: Los Costeños estarían detrás

Según la información revelada por el mandatario de los colombianos, el detenido habría conducido el vehículo utilizado para transportar los cilindros y la bandera que fueron instalados en diferentes sectores del área metropolitana.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron prendas de vestir presuntamente utilizadas en los hechos, dos cilindros y panfletos, elementos que quedaron vinculados a la investigación. Ahora, deberá responder ante la justicia por el delito de terrorismo.

Las investigaciones continúan y tratan de establecer quién dio la orden y qué otras personas participaron en estos hechos graves que alteraron el orden público.