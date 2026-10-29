Dijín de la Policía captura a Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, en Barranquilla, por homicidio

Un equipo especial de la Dijín de la Policía Nacional capturó este jueves 29 de octubre a Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, hijo de la fallecida Enilse López, alias La Gata, en Barranquilla, quien está condenado por haber ordenado el crimen de un periodista en Magangué, en el departamento de Bolívar y está respondiendo por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

SEMANA logró confirmar mediante fuentes judiciales que le seguían el paso y que, al parecer, intentó ingresar a un centro asistencial de la capital del Atlántico para evadir a los investigadores.

El delito porque el que capturaron a Alfonso López es homicidio y es debido al asesinato de Guillermo León Montero Carpio, el 11 de junio de 1997, quien fue un destacado líder campesino colombiano, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el departamento de Sucre y candidato político, y fue asesinado por sicarios en el parqueadero de una empresa de chance en Sincelejo, justamente cuando alias Gatico fungía como gerente.

Los investigadores del caso junto con la Fiscalía General de la Nación están revisando la viabilidad de sacar el caso de la capital del Atlántico debido a los presuntos favorecimientos que le han dado jueces de la ciudad a Alfonso López.

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