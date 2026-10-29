Asesinan a disparos a otra mujer en Atlántico: esta es la cifra de casos en lo que va de 2026

Los asesinatos de mujeres no se detienen en el departamento del Atlántico, lo que viene preocupando a la ciudadanía y a las organizaciones que luchan por los derechos de estas personas en el Caribe colombiano. La nueva víctima es Ana Cristina Ávila Ávila, de 25 años de edad, quien fue asesinada de varios impactos de bala en una trocha del municipio de Baranoa, Atlántico.

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Según las autoridades judiciales, el crimen de esta joven ocurrió durante la tarde del miércoles 28 de octubre en esa vía conocida como Buena Vista, cuando estaba acompañada de un joven que resultó herido.

La mujer murió debido a los impactos de bala que recibió. Foto: Colprensa / Getty Images

Los sicarios se le acercaron a la pareja y dispararon en varias oportunidades. Ambos fueron trasladados hasta la Clínica Reina Catalina en Baranoa, donde confirmaron la muerte de Ávila por la gravedad de las lesiones.

Desde la Policía del Atlántico se encuentran realizando las respectivas investigaciones del caso, ya que a la pareja le encontraron, presuntamente, 60 cigarrillos de marihuana, que serían distribuidos en varios puntos del municipio. Sin embargo, los investigadores del caso se encuentran adelantando labores de campo entre otras labores con el fin de poder establecer quiénes son los responsables del hecho.

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El cuerpo sin vida fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal para la respectiva necropsia de rigor. Se espera que las autoridades puedan entregar mayores detalles de este caso. Con el crimen de Ávila son 66 asesinatos que se han registrado contra mujeres en todo el departamento del Atlántico en lo que va de 2026.

Cualquier información que se útil para esclarecer este nuevo homicidio, la pueden entregar a la Policía Nacional por medio de la línea de emergencia 123 que funciona las 24 horas del día.