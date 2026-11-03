Fuerte temblor en la madrugada del martes en Colombia

Un fuerte sismo de magnitud 5.6 sacudió Colombia en la madrugada de este martes, 3 de noviembre.

El movimiento telúrico se registró a las 4:13 a. m., según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), con una profundidad superficial y epicentro en Chaparral, Tolima.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas ni daños materiales.

El SGC registró una réplica a las 4:27 a. m. de magnitud 3.5 y profundidad superficial, nuevamente en Chaparral, Tolima.

El movimiento se sintió en Bogotá

El temblor fue percibido en diferentes zonas del país. En Bogotá y Cali se reportaron evacuaciones de edificios tras el movimiento, según informó Noticias Caracol.

La situación quedó en desarrollo mientras las autoridades evaluaban si se habían presentado daños. Hasta el momento, las publicaciones consultadas no confirman un balance definitivo de personas lesionadas o afectaciones materiales.

A través de su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que no se reportan afectaciones ni daños materiales.

Desde Cali, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo se activó de manera preventiva. En este momento, los organismos de socorro y las autoridades adelantan labores de monitoreo y verificación en la ciudad.

Hasta ahora, no se reportan situaciones de riesgo ni novedades que requieran atención en la capital del Valle del Cauca.

Es importante recordar que Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes.

De acuerdo con el SGC, diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas, como ha ocurrido en las últimas horas.

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. La entidad aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.