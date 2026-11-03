Fuerte temblor de hoy 3 de noviembre deja daños en emblemática iglesia del Quindío: material cayó sobre una vía

El fuerte sismo que sacudió a Colombia durante la madrugada de este martes 3 de noviembre también provocó afectaciones en Quimbaya, Quindío.

Allí se desprendió parte de la estructura de una iglesia y el material cayó sobre la carrera Quinta. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Gobernadora del Tolima y alcalde Carlos Fernando Galán entregan un primer balance sobre el sismo

Desprendimiento en una iglesia de Quimbaya

De acuerdo con el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el movimiento telúrico ocasionó el desprendimiento de parte de la estructura de un templo ubicado en este municipio del Quindío.

La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo del Quindío, a través de su coordinador, Jaider Hidalgo, precisó que el material cayó sobre la carrera Quinta.

Según el balance entregado, no se reportaron personas ni animales lesionados.

“En los demás municipios de nuestro departamento, los coordinadores municipales reportan completa normalidad sin novedades asociadas a este evento sísmico. Queremos destacar y agradecer profundamente la capacidad de respuesta de nuestros coordinadores municipales, quienes en segundos después de lo ocurrido del movimiento telúrico comenzaron a comunicarse con la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo y así suministrar información y verificar las condiciones de sus territorios”, dijo el funcionario.

Tras el reporte, los organismos de gestión del riesgo mantienen el seguimiento con las autoridades territoriales para establecer las condiciones de las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

El desprendimiento en Quimbaya hace parte de las primeras novedades conocidas tras el sismo de magnitud 5,6 que se registró en la madrugada y cuyo epicentro estuvo en el departamento del Tolima.

El daño reportado este martes tiene un antecedente importante. La Basílica Menor Jesús, María y José de Quimbaya había sufrido afectaciones en su torre principal durante el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Tras ese movimiento, la Diócesis de Armenia informó sobre los daños estructurales y anunció el desmontaje de la parte afectada de la torre por razones de seguridad.

2/2 En Quimbaya (Quindío) se reportó el desprendimiento de parte de la estructura de una iglesia en la carrera Quinta, sin personas lesionadas. En Bogotá se reportaron evacuaciones en algunos conjuntos residenciales. La UNGRD continúa el monitoreo con las autoridades territoriales. — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) November 3, 2026

Daños en viviendas y estructuras en Tolima

El sismo también dejó afectaciones en varias estructuras del Tolima.

En Chaparral, el alcalde Elver González Mora reportó daños en viviendas y el colapso de una casa en el sector de Río Negro, en el corregimiento de Las Hermosas.

Habla alcalde de Chaparral, epicentro del sismo, y en donde este año se han presentado más de 210 movimientos telúricos

Además, en la vereda La Argentina se identificaron grietas en una vivienda.

En Ibagué, se informó sobre el desprendimiento de parte de la fachada de un edificio.

Los organismos de gestión del riesgo continúan las inspecciones para establecer el alcance de los daños.