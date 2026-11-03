Pico y placa en Cali del 3 al 8 de noviembre: revise las restricciones de esta semana

La Secretaría de Movilidad de Cali estableció los dígitos que tendrán restricción de circulación durante los primeros días de noviembre.

Pico y placa en Bogotá esta semana: 02 de noviembre al 08 de noviembre

Esta restricción busca el objetivo de brindar una mejor circulación para los vehículos que recorrerán las calles de la ciudad y evitar casos de congestionamiento.

El Distrito informa que el pico y placa aplicado en Cali solamente se rige para los carros particulares, por lo que los vehículos exentos son los siguientes:

Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).

Servicio oficial, diplomáticos y consulares.

Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).

Vehículos híbridos y eléctricos.

Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco ( 5 ) toneladas, según su licencia de tránsito.

Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.

Motocicletas.

La regulación del pico y placa en Cali comienza a partir de las 6:00 a. m. y finaliza a las 7:00 p. m.

La Secretaría de Movilidad de Cali reitera el llamado a consultar cualquier novedad o información por medio de los canales oficiales de la entidad.

Movilidad en Cali Foto: Bernardo Peña / El País

Se aconseja revisar si los usuarios cuentan con restricciones por medio de las aplicaciones autorizadas y utilizar los medios de transporte público como el MIO u otros medios alternativos para dirigirse a sus destinos.

Dentro de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, cualquier persona que no respeta las normas deberá pagar multas que alcanzan hasta los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que representa una sanción económica alrededor de los $633.200 pesos en 2026.

Así regirá el pico y placa en Cali durante la semana del 3 al 8 de noviembre

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali ha compartido cómo será el pico y placa en la ciudad durante el segundo semestre del año 2026. Para la semana del 3 al 8 de noviembre, la medida será de la siguiente manera:

Este es el pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Martes 3 de noviembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 4 de noviembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Jueves 5 de noviembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Viernes 6 de noviembre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Sábado 7 de noviembre: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

no aplica la medida de para vehículos particulares. Domingo 8 de noviembre: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

Si un ciudadano quiere circular en la ciudad a pesar de tener el pico y placa, puede evitarlo por medio del pago de la tasa de congestión.

Para poder utilizar esta alternativa, la Secretaría de Movilidad ha informado en sus medios que se debe llevar a cabo un trámite el día anterior hasta las 5:00 p. m.

Con corte al año 2026, los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados de la siguiente manera: