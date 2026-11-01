¿Va a comprar su primer vehículo eléctrico? Esta guía le evita errores costosos

Las calles de Colombia han estado cambiando de ritmo, en donde cientos de ciudadanos se interesan por unidades de movilidad sostenible, entre ellas los vehículos eléctricos.

¿Cree en los mitos de los vehículos eléctricos? La realidad que debe conocer

Los recientes reportes de la ANDI y Fenalco demuestran que, con corte hasta el mes de octubre, 44.387 unidades eléctricas han sido vendidas en el país, trayendo consigo una variación acumulada del 207%.

Entrar al mundo de los vehículos eléctricos cambia por completo la rutina diaria que un conductor tenía previamente, ya que se deja atrás la dependencia de combustibles para pasar a manejar un dispositivo interactivo capaz de actualizarse por su cuenta.

Es por ello que, si un usuario está buscando comprar un carro eléctrico por primera vez, es importante tener en cuenta ciertos aspectos que determinarán si es la mejor opción o no.

¿Qué factores son claves para comprar un carro eléctrico por primera vez?

De acuerdo con la marca de carros Jac, existen varios puntos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de comprar un vehículo eléctrico.

El primer paso es analizar la autonomía real frente al estilo de vida del conductor. La mayoría de los carros eléctricos modernos ofrecen rangos de autonomía por recarga que van desde los 350 km hasta los 500 km reales.

Para poder elegir sabiamente un vehículo eléctrico, es importante calcular las distancias que recorre usualmente. Si la mayoría de sus rutas es dirigiéndose desde la casa a la universidad, el trabajo y el gimnasio, se recomienda una batería de 40 a 50 kWh.

Antes de comprar un carro eléctrico, es importante comparar su autonomía, batería, equipamiento y condiciones de garantía. Foto: Tomado de www.michelin.com.co - A.P.I.

En caso de que al conductor le guste escaparse a pueblos cercanos los fines de semana, lo ideal son modelos que cuenten con baterías superiores a los 55 kWh.

Es importante evaluar el sistema de frenado regenerativo del vehículo. En los trancones intensos que se registran en las principales ciudades colombianas, esta tecnología captura la fricción frenada para recargar la batería en tiempo real, aumentando la autonomía hasta un 15%.

Un aspecto sumamente importante por el que muchas personas comienzan a optar por unidades eléctricas se debe principalmente a sus incentivos tributarios que no se pueden conseguir con un modelo tradicional.

De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), los beneficios son los siguientes:

Exclusión de IVA en la compra de equipos, elementos, maquinaria o la adquisición de servicios necesarios para el proyecto.

Deducción de renta del 50 % de la inversión realizada en el proyecto, hasta por 15 años.

Exención arancelaria en la importación de maquinaria y otros insumos necesarios para el proyecto.

Depreciación acelerada del activo, aplicable a equipos, maquinaria y obras civiles necesarias para el proyecto.

La elección de un vehículo eléctrico depende, entre otros aspectos, de los hábitos de movilidad y las necesidades de cada conductor. Foto: Getty Images

En cuanto a la tecnología y conectividad, un carro eléctrico prácticamente es un “smartphone sobre ruedas”. Se aconseja que el usuario asegure que la unidad de su interés cuente con asistencias avanzadas (ADAS) como: