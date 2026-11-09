Científicos descubren una nueva forma de producir electricidad en el fondo del océano: usaron el calor de un volcán

Una expedición permitió evaluar la viabilidad de perforar el lecho marino y aprovechar el calor del subsuelo para generar electricidad. Para ello, los investigadores instalaron Adélie, un sistema experimental ubicado en Axial Seamount, un volcán submarino situado a unos 483 kilómetros de la costa de Oregón, en Estados Unidos. El equipo fue descendido hasta una profundidad aproximada de 1.524 metros, caracterizada por su intensa actividad hidrotermal.

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La compañía Endurance Energy puso a prueba un generador experimental de tres toneladas, con el propósito de determinar si el dispositivo podía producir más electricidad de la que necesitaba para operar, utilizando exclusivamente el calor natural del fondo oceánico.

La prueba se llevó a cabo el 27 de septiembre y sus resultados se anunciaron oficialmente el 19 de octubre de 2026. Posteriormente, el experimento volvió a llamar la atención tras un análisis publicado por ScienceAlert el 6 de noviembre.

El prototipo funciona bajo el mismo principio de las centrales geotérmicas convencionales, pero debe operar en condiciones mucho más complejas. Mediante un ciclo Rankine orgánico, el calor de los fluidos hidrotermales se transfiere a otro líquido que, al convertirse en vapor, impulsa una turbina conectada a un generador eléctrico. Todo el mecanismo debe soportar la presión de las profundidades oceánicas y el contacto permanente con agua salada.

Otro de los avances del ensayo fue demostrar que el sistema puede controlarse a cientos de kilómetros de distancia. Los ingenieros supervisaron su funcionamiento en tiempo real desde Seattle mediante una conexión de fibra óptica instalada en el lecho marino.

En ese intervalo registró una potencia neta promedio de aproximadamente dos kilovatios y un máximo de 16,5 kilovatios. Foto: Getty Images/iStockphoto

Durante la prueba, el equipo aprovechó fluidos hidrotermales que alcanzaban los 281 grados y consiguió que la turbina girara a unas 26.000 revoluciones por minuto. Según la compañía, el generador produjo cerca de 60 vatios hora durante 29 segundos, mientras que el balance energético neto positivo se prolongó únicamente por 8,7 segundos.

En ese intervalo registró una potencia neta promedio de aproximadamente dos kilovatios y un máximo de 16,5 kilovatios. Según Endurance Energy, toda la operación fue supervisada a distancia desde Seattle mediante una red submarina de fibra óptica de la Universidad de Washington, permitiendo controlar el generador sin intervención directa en las profundidades.