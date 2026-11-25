China presentará un imponente buque de guerra con capacidad para lanzar más de un centenar de misiles. Se trata del destructor Tipo 055, una embarcación de 180 metros de eslora y más de 12.000 toneladas de desplazamiento que destaca por su enorme tamaño y potencia militar.

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Hasta ahora, el país había mantenido este destructor alejado de la mirada del público. Sin embargo, esa situación cambiará en diciembre, cuando la Armada del Ejército Popular de Liberación permita visitar por primera vez uno de estos buques durante la próxima edición de Airshow China, la feria aeronáutica y aeroespacial.

El Tipo 055, también conocido como clase Renhai, es considerado uno de los destructores más grandes y poderosos actualmente en servicio. Su desplazamiento a plena carga oscila entre las 12.000 y las 13.000 toneladas, una cifra que lo acerca al tamaño de algunos cruceros y supera ampliamente el de numerosas embarcaciones clasificadas como “destructores”.

Aunque China mantiene la denominación de destructor para el Tipo 055, Estados Unidos lo considera un crucero debido a sus dimensiones y capacidades militares. Esta diferencia de clasificación refleja la importancia de un buque que se ha convertido en un elemento central del poder naval chino y que, por primera vez, podrá ser observado de cerca por los visitantes de una exposición internacional.

El destructor Tipo 055 de China no está diseñado únicamente para atacar otros barcos, sino también para cumplir misiones de escolta y defensa naval. Su principal función es acompañar a los portaaviones y protegerlos frente a amenazas aéreas, marítimas y submarinas.

Foto de referencia de un buque de guerra. Foto: Getty Images

Para cumplir estas tareas, el buque cuenta con cuatro turbinas de gas QC-280, que le permiten alcanzar velocidades cercanas a los 30 nudos, equivalentes a unos 56 kilómetros por hora. Además, dispone de una autonomía aproximada de 5.000 millas náuticas, es decir, más de 9.000 kilómetros, una capacidad que le permite realizar desplazamientos de larga distancia.

Uno de los elementos más destacados del Tipo 055 es su sistema de armamento. El destructor incorpora 112 celdas de lanzamiento vertical que pueden alojar diferentes tipos de misiles, entre ellos proyectiles antiaéreos HHQ-9, misiles antibuque YJ-18 y armas destinadas a atacar objetivos terrestres. Esta configuración le permite adaptar su arsenal según las necesidades de cada operación.

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A su potencia de fuego se suma un avanzado sistema de vigilancia y detección. Cuatro paneles de radar Tipo 346B permiten supervisar el espacio aéreo y la superficie del mar, mientras que los sensores acústicos y sistemas de sonar contribuyen a localizar submarinos. Su diseño también busca reducir la detección por radar, una característica que puede favorecer sus operaciones militares.

Gracias a la combinación de armamento, radares y sistemas de detección, el Tipo 055 puede actuar como un centro de operaciones flotante dentro de una fuerza naval. Sus capacidades le permiten coordinar la defensa aérea, atacar objetivos a distancia y contribuir a la localización de amenazas submarinas, lo que refuerza la estrategia de China para operar en aguas alejadas de sus costas.