Hay una tensión diplomática entre Colombia y China por cuenta del viaje de nueve congresistas a Taiwán. El embajador Zhu Jingyang levantó su voz de protesta.

Los parlamentarios que aceptaron la invitación hacen parte del Pacto Histórico, Salvación Nacional, Creemos, Partido Conservador, Centro Democrático, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia y Alianza Social Independiente.

Se trata de Agmeth Escaf, Mary Jurado, Germán Rodríguez, Alejandro Bermeo, Simón Molina, Juan Manuel Londoño, Jesús Omero Cuasapud, Jonathan Eduardo Pineda y Óscar Fabián Espinosa.

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Ellos tienen un punto en común: hacen parte de las comisiones segundas de la Cámara de Representantes y el Senado, que estudian y aprueban en primer debate los proyectos de ley vinculados con el comercio exterior y relaciones internacionales, entre otros.

Los congresistas viajaron a Taiwán, aparentemente, por invitación del representante de la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia. Allí hacen un recorrido por toda la región. El viaje comenzó el 23 de noviembre y finalizará el 27 del mismo mes.

Mary Jurado, del Pacto Histórico, explicó las razones del trayecto: “El propósito es conocer experiencias y buenas prácticas que puedan aportar a nuestro trabajo legislativo y convertirse en propuestas concretas para Colombia. La agenda se concentra en estos temas principalmente: gestión del riesgo de desastres y prevención sísmica, innovación tecnológica aplicada al catastro y la gestión territorial y desarrollo agrícola”.

Reclamo de China

La Embajada de China en Colombia se molestó por el viaje de los parlamentarios: “Esta conducta viola gravemente el principio de ‘una sola China’, interfiere brutalmente en los asuntos internos de China, socava la soberanía y la integridad territorial de China, envía una señal gravemente errónea a los separatistas que buscan la llamada ‘independencia de Taiwán’ y causa un impacto político sumamente negativo. China expresa su profundo descontento y firme rechazo ante esto, y ha manifestado su seria inquietud y preocupación a las autoridades colombianas”.

Y se agregó: “En el mundo solo hay una sola China, Taiwán es parte inalienable del territorio chino, y el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China. El principio de ‘una sola China’ es un consenso general de la comunidad internacional y una norma básica universalmente reconocida de las relaciones internacionales, así como la base política para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Colombia y para el desarrollo de las relaciones bilaterales”.

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Pacto Histórico pide explicaciones

La tensión también llegó a las bancadas en el Congreso. El Pacto Histórico les pidió explicaciones a los dos parlamentarios que aceptaron el viaje a Taiwán. Incluso, el expresidente Gustavo Petro, líder del movimiento de izquierda, reprochó la situación.