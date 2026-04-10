Xi Jinping afirma que Taiwán y China estarán unidos tras reunión con líder opositora

El presidente chino, Xi Jinping, le dijo a la líder del partido opositor de Taiwán que está “plenamente convencido” de que en el futuro los pueblos chino y taiwanés estarán unidos.

Cheng, primera presidenta del Partido Kuomintang (KMT) en visitar China continental en los últimos 10 años, pidió en Pekín relaciones más estables con el fin de “evitar la guerra”.

El gobierno chino considera a Taiwán, que cuenta con un sistema democrático propio, como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para recuperarlo.

Desde 2016, Pekín ha intensificado la presión militar y diplomática sobre la isla, tras la llegada al poder del Partido Democrático Progresista (PDP), que defiende la soberanía de Taiwán.

Xi Jinping, presidente de China. Foto: Getty Images

“La tendencia general de que los compatriotas de ambos lados del estrecho se acerquen, tejan lazos y se unan, no cambiará. Es una parte inevitable de la historia. Estoy plenamente convencido de ello”, le dijo Xi a la dirigente taiwanesa durante el inédito encuentro.

“Oponiéndonos a la independencia de Taiwán, podemos evitar la guerra”, declaró Cheng en una rueda de prensa tras su reunión, en la que se hizo eco de la postura del dirigente chino.

Sin embargo, la política también le expresó previamente a Xi que “ambas partes deberían superar la confrontación política”.

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Desde 2016, el PDP mantiene el control de la presidencia en Taiwán. Este partido rival del KMT ha adoptado una postura menos conciliadora frente a Pekín, lo que ha incrementado la tensión en las relaciones.

El año pasado, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, declaro que “la República de China —nombre oficial de Taiwán— y la República Popular China no están subordinadas entre sí, que la soberanía de Taiwán es inviolable y que el futuro de la República de China solo puede ser decidido por sus 23 millones de ciudadanos”.

Lai Ching-te, presidente de Taiwan. Foto: Getty Images

Las autoridades chinas consideran al actual presidente como un separatista.

Además, el gobierno chino ha desplegado con frecuencia aviones de combate y buques de guerra alrededor de la isla, y realiza ejercicios militares de forma regular.

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Por su parte, Taiwán ha fortalecido de manera constante su capacidad militar en preparación ante una posible invasión. En los últimos años, ha adquirido sistemas de defensa aérea Patriot PAC-3, aviones de combate F-16 Viper y ha avanzado en el desarrollo de misiles hipersónicos.

La visita de Cheng Li-wun a China ha generado debate en Taiwán. Sus críticos la acusan con frecuencia de mantener posturas demasiado favorables a Pekín.

*Con información de AFP.