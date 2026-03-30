China presenta armas láser capaces de destruir drones sin contacto físico ni explosiones

Durante décadas, la defensa aérea se basó en un principio casi inalterable: neutralizar una amenaza en el aire que implicaba lanzar otro objeto para interceptarla. Misiles, proyectiles o fragmentos metálicos eran la respuesta habitual para una colisión física.

Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a imponerse un enfoque diferente: eliminar objetivos sin contacto directo. En este contexto surgen los sistemas láser recientemente presentados por China, diseñados para enfrentar un nuevo reto: la proliferación masiva de drones.

El problema actual no radica únicamente en la presencia de aeronaves, sino en la cantidad y características de los drones modernos. Estos dispositivos son económicos, pequeños y difíciles de detectar, especialmente cuando vuelan a baja altura, entre 50 y 80 metros, donde muchos radares convencionales presentan limitaciones.

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Frente a este escenario, la tecnología láser emerge como una alternativa más eficiente. China desarrolló dos sistemas, Guangjian-11E y Guangjian-21A, que emplean energía dirigida para neutralizar objetivos. Más allá de su capacidad técnica, lo relevante es que reflejan dos enfoques distintos dentro del combate moderno.

El sistema Guangjian-11E se enfoca en la neutralización sin destrucción física. En lugar de derribar el objetivo, actúa interfiriendo sus funciones esenciales: bloquea señales, desactiva sensores y altera la navegación. Este enfoque, conocido en el ámbito militar como soft kill, busca inutilizar al dron sin generar explosiones ni residuos, lo que lo convierte en una opción más controlada y menos agresiva.

En contraste, el Guangjian-21A está diseñado para eliminar la amenaza de forma directa. Utiliza un láser de alta potencia que concentra energía en un punto específico durante varios segundos, elevando la temperatura hasta comprometer la integridad del dron. Este proceso puede dañar su estructura, fundir componentes electrónicos o afectar su sistema de propulsión, provocando su caída.

Una de las claves de esta tecnología es que no funciona como un arma convencional. A diferencia de los proyectiles, el láser no necesita impactar físicamente, sino transferir energía de manera continua sobre un área concreta. Cuando esa energía supera la capacidad de resistencia del material, se produce un fallo estructural o funcional. Este principio permite una precisión muy elevada, al enfocar el efecto exactamente donde se requiere.

Los dos tipos de láser desarrollados en China integran radares de barrido electrónico y sensores infrarrojos. Foto: Instagram @cctv

No obstante, este tipo de sistemas introduce un requisito fundamental: mantener el haz fijo sobre el objetivo durante un tiempo determinado. Para lograrlo, se requieren mecanismos sofisticados de seguimiento, estabilización y control. Por ello, estos desarrollos no se entienden únicamente como armas individuales, sino como parte de sistemas integrados que combinan sensores, software y coordinación en red.

Los sistemas láser desarrollados incorporan radares de barrido electrónico junto con sensores infrarrojos capaces de detectar, rastrear y clasificar objetivos incluso cuando presentan baja visibilidad o intentan ocultarse.

Estos sistemas láser surgen para enfrentar un nuevo reto: la proliferación masiva de drones. Foto: getty Images / Buena Vista Images

Esta combinación tecnológica permite identificar amenazas con mayor precisión en entornos complejos. Además, los equipos están interconectados mediante redes de datos que comparten información en tiempo real, reduciendo al mínimo el tiempo entre la detección y la respuesta.

Otro de los factores clave que impulsa el interés internacional en esta tecnología es su bajo coste operativo. A diferencia de los sistemas tradicionales, no requiere munición física, sino únicamente energía para funcionar. Esto hace que el “precio por disparo” sea considerablemente menor, algo determinante en escenarios donde pueden aparecer múltiples drones de forma simultánea.

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Sin embargo, estos avances no están exentos de limitaciones. La eficacia del láser puede verse afectada por condiciones atmosféricas como la lluvia, el polvo o la humedad, que dispersan la energía.

Asimismo, la distancia juega un papel fundamental, ya que concentrar el haz con la intensidad necesaria resulta más complejo a medida que aumenta el rango. Por esta razón, estos sistemas están diseñados principalmente para operar en distancias cortas.