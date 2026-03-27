El X-59, avión supersónico de la NASA, completa con éxito su tercer vuelo tras presentar anomalías en su prueba anterior

La NASA busca demostrar que los avances tecnológicos permiten superar limitaciones que durante décadas han frenado ciertos desarrollos, entre ellos los vuelos supersónicos, una promesa clave para reducir de forma drástica los tiempos de viaje.

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En este contexto surge la misión Quesst (Quiet SuperSonic Technology), un ambicioso proyecto que apunta a transformar el futuro de la aviación. Su pieza central es el avión experimental X-59, diseñado para volar a velocidades superiores a la del sonido sin generar los tradicionales estampidos sónicos.

A diferencia de los aviones supersónicos convencionales, el X-59 presenta un diseño alargado y altamente aerodinámico que permite dispersar las ondas de choque producidas durante el vuelo. En lugar de un “boom” fuerte y abrupto, este concepto transforma el sonido en un golpe mucho más suave, similar a un leve “golpe seco”, apenas perceptible para las personas en tierra.

La NASA impulsa el desarrollo del avión X-59 dentro de la misión Quesst. Foto: Getty Images

El objetivo de la NASA no es solo demostrar la viabilidad de esta tecnología, sino también evaluar su impacto en condiciones reales. Para ello, el X-59 realizará vuelos sobre distintas comunidades, donde se recopilarán datos sobre la percepción ciudadana de este nuevo tipo de sonido. Estas reacciones serán clave para determinar si los vuelos supersónicos pueden integrarse en la vida cotidiana sin generar molestias significativas.

El primer vuelo de prueba se llevó a cabo a finales de octubre de 2025, marcando un hito en la investigación aeronáutica. Para 2026 estaban previstos el segundo y el tercer ensayo, ambos ya realizados.

El X-59 tiene un diseño alargado y aerodinámico que dispersa las ondas de choque. Foto: ABACA/IMAGO

No obstante, durante la segunda prueba, el pasado 20 de marzo, el vuelo debió finalizar antes de lo previsto debido a una alerta en el sistema detectada por el piloto. Aun así, el aterrizaje se completó sin inconvenientes y permitió recopilar información valiosa, por lo que la jornada fue considerada positiva por el equipo.

Este avance abrió paso a la tercera prueba, en la que el X-59 completó con éxito su vuelo, consolidando un nuevo progreso en el desarrollo de este innovador avión supersónico silencioso. Durante la misión, la aeronave despegó y aterrizó en las inmediaciones del Centro de Investigación de Vuelo Armstrong, permaneciendo en el aire cerca de una hora mientras el equipo técnico evaluaba su desempeño.

Con resultados favorables, la NASA prevé continuar con más vuelos en el corto plazo para seguir validando esta tecnología. Se espera que a lo largo de 2026 el X-59 intensifique sus pruebas, aumentando progresivamente su velocidad y altitud con el fin de confirmar su rendimiento y viabilidad operativa.