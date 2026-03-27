La nueva arma láser de Estados Unidos que sorprende al mundo: es capaz de destruir drones en segundos y a bajo costo

Los conflictos recientes en Ucrania, Rusia e Irán han dejado en evidencia la eficacia de los drones kamikaze de bajo costo cuando se emplean en grandes cantidades, obligando a varias potencias a buscar respuestas más económicas y eficientes. En este contexto, Estados Unidos impulsó el desarrollo de tecnologías como las armas láser, capaces de neutralizar amenazas aéreas a un costo significativamente menor.

Como resultado de estos esfuerzos, la empresa AeroVironment presentó el sistema LOCUST X3, una nueva generación de defensa basada en energía dirigida que permite derribar drones prácticamente a la velocidad de la luz y con un costo inferior a los cinco dólares por disparo.

Este sistema representa una evolución importante frente a versiones anteriores de esta plataforma. Mientras el modelo original operaba con un láser de 20 kilovatios, esta nueva versión incrementa su potencia hasta superar los 35 kilovatios, mejorando notablemente su capacidad operativa. Además, incorpora tecnología que le permite ampliar su alcance y aumentar la precisión en la detección y destrucción de objetivos.

Este sistema ha sido diseñado para hacer frente a una amplia variedad de amenazas no tripuladas, clasificadas entre los grupos 1 y 3, según el Ejército estadounidense. Entre estos objetivos se incluyen desde pequeños drones comerciales tipo cuadricóptero hasta aeronaves no tripuladas de ala fija de hasta 600 kilogramos, así como embarcaciones de superficie autónomas.

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Pero, ¿cómo funciona esta nueva arma láser? El sistema LOCUST X3 incorpora el software propietario AV_Halo PINPOINT, desarrollado por AeroVironment, que permite automatizar procesos clave como la detección, el seguimiento y la selección de objetivos.

Gracias a esta tecnología, se reduce considerablemente la intervención del operador, ya que el sistema puede fijar un blanco en movimiento y mantener el haz láser enfocado durante el tiempo necesario para neutralizarlo. En la mayoría de los casos, bastan entre cinco y siete segundos de exposición para destruir un dron.

El equipo cuenta con una arquitectura de control que exige múltiples validaciones antes de activar el disparo. Foto: Fotograma Youtube @AeroVironment / Sistema modular de armas láser de energía dirigida LOCUST® X3 / 00:17 / AV

En materia de seguridad, el equipo cuenta con una arquitectura de control que exige múltiples validaciones antes de activar el disparo. Este mecanismo incluye verificaciones internas que evitan errores y una protección específica que bloquea la emisión del láser si existe la posibilidad de interferir con una aeronave civil. Asimismo, el haz tiene un punto focal definido, lo que provoca que su energía disminuya rápidamente fuera de la zona objetivo, reduciendo riesgos colaterales.

Por otro lado, el LOCUST X3 ha sido concebido bajo un diseño modular y de arquitectura abierta, alineado con los estándares del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esta característica facilita su integración en diversas plataformas, tanto móviles como fijas, incluyendo vehículos tácticos como el Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) y el Infantry Squad Vehicle (ISV), que ya han sido utilizados en versiones anteriores.