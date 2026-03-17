Ciencia

El futuro ya despegó: China prueba el taxi volador más grande jamás creado, que podría cambiar la movilidad en los próximos años

Matrix es una aeronave eléctrica de cinco toneladas con capacidad para 10 pasajeros. ¿Está más cerca de lo que creemos el sueño del taxi volador urbano?

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Redacción Tecnología
17 de marzo de 2026, 11:39 a. m.
La aeronave eléctrica de cinco toneladas despegó desde una plataforma de helicópteros, realizó dos vueltas y aterrizó sin contratiempos durante la prueba.
La aeronave eléctrica de cinco toneladas despegó desde una plataforma de helicópteros, realizó dos vueltas y aterrizó sin contratiempos durante la prueba. Foto: DW

En un hangar en Kunshan, a más de 60 kilómetros al oeste del puerto de Shanghái, una especie de dron gigante se preparaba para una demostración. Se llama Matrix, un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) de cinco toneladas, considerado el taxi volador eléctrico más grande que ha volado hasta ahora.

El Matrix fue desarrollado por la empresa china AutoFlight, fundada en 2017. Puede transportar hasta 10 pasajeros, tiene una envergadura de 20 metros, mide 17,1 metros de largo y 3,3 metros de alto, y puede volar durante una hora sin recargarse.

La idea es que eventualmente pueda convertirse en un taxi volador, aunque la industria y los expertos consideran que eso llevará tiempo.

El Matrix, con una envergadura de 20 metros, fue desarrollado por AutoFlight y se presentó como la aeronave eléctrica de mayor tamaño construida en China hasta la fecha.
El Matrix, con una envergadura de 20 metros, fue desarrollado por AutoFlight y se presentó como la aeronave eléctrica de mayor tamaño construida en China hasta la fecha. Foto: DW

Demostración de vuelo del Matrix eVTOL

En una fría tarde reciente, AutoFlight realizó una demostración de vuelo para The Associated Press en sus instalaciones de pruebas de vuelo a baja altitud.

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El personal trasladó el Matrix desde el hangar hasta una plataforma de helicópteros. Allí, el eVTOL se preparó para despegar: se encendieron las hélices y, tras unos minutos de verificaciones para asegurarse de que todo funcionaba correctamente, comenzó a elevarse. Era ruidoso, pero menos que un helicóptero. Unos 10 minutos después, tras dar dos vueltas alrededor del helipuerto, el Matrix regresó y aterrizó sin problemas.

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“Es una buena pregunta, pero es muy difícil de responder para mí”, dijo Steven Yang, vicepresidente sénior de AutoFlight.

La empresa ya cuenta con una versión eVTOL de pasajeros de dos toneladas, pero está a la espera de las certificaciones necesarias.

Yang señaló que AutoFlight espera obtener un certificado de tipo de los reguladores para 2027, lo que significaría que las autoridades confirmarían que el diseño de la aeronave cumple con los estándares de seguridad. Sin embargo, aún se requerirían otras aprobaciones regulatorias para un certificado de operador que permita transportar pasajeros.

El eVTOL Matrix de AutoFlight completó una demostración de vuelo ante la agencia AP en las instalaciones de prueba de Kunshan, cerca de Shanghái.
El eVTOL Matrix de AutoFlight completó una demostración de vuelo ante la agencia AP en las instalaciones de prueba de Kunshan, cerca de Shanghái. Foto: DW

China impulsa la economía de baja altitud

Otras empresas en China también están desarrollando aeronaves eVTOL. Una de ellas, en la provincia de Cantón –EHANG–, ya obtuvo una certificación de las autoridades para ofrecer servicios comerciales de pasajeros, aunque esto todavía no ha ocurrido. Más allá de los permisos, los taxis voladores aún no surcan los cielos porque requieren infraestructuras de apoyo.

En el marco de lo que se conoce como la “economía de baja altitud”, lo que ya es una realidad es el uso de drones para la entrega de alimentos, como en la ciudad sureña china de Shenzhen.

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Obstáculos del ecosistema tecnológico

Gary Ng, economista sénior de Natixis Corporate and Investment Banking, ha seguido el desarrollo de la industria. Según él, China debe superar varios obstáculos, entre ellos garantizar la seguridad, construir la infraestructura necesaria y resolver cuestiones logísticas como la gestión de rutas.

“Todo el ecosistema que rodea a la tecnología en sí también está todavía poco desarrollado en este momento”, afirmó. “Yo diría que se necesitan al menos tres años más para ver algo más viable”.

Al observar la demostración del Matrix, parece posible imaginar estas aeronaves surcando los cielos. Pero ¿podemos realmente prever un futuro con aeronaves eléctricas voladoras?

“Realmente creemos que sucederá”, dijo Yang. “Pero este no es (solo) el trabajo de AutoFlight, es el de todo el ecosistema”, añadió.

*Con información de DW.