El detalle de los carros Tesla con el que podrían resistir las condiciones más extremas

Unplugged Performance, empresa que provee piezas para los vehículos Tesla, presentó recientemente la llanta UP-RW Road Warrior, diseñada para mejorar la eficiencia de estos vehículos.

Según la compañía, esta llanta es ideal para los modelos Tesla Model 3, Model Y, y ofrece una protección contra los peligros de la carretera, manteniendo un rendimiento y una estética óptimos.

“Fabricada en aluminio, la UP-RW Road Warrior es la única llanta indestructible diseñada para vehículos Tesla. Está diseñada para resistir el uso diario, con garantía de por vida”, agrega la empresa.

Medios especializados, como EV Report, señalan que una de las características destacadas del vehículo es un anillo protector de aluminio que se integra discretamente en el diseño. “Este anillo absorbe la mayor parte de los daños causados por impactos con las aceras, lo que permite reemplazos rápidos que mantienen la rueda en perfecto estado”, añade la publicación.

Otro aspecto relevante es su excepcional aerodinámica. Es destacada con una de las llantas más aerodinámicas del mercado, lo que le permite ser eficiente en autopistas y “en recorridos urbanos, con paradas y arranques continuos”, según señala el medio Car and Driver.

Por otra parte, recientemente, Tesla aprobó la adjudicación de un paquete de 96 millones de acciones restringidas de la compañía al consejero delegado de la multinacional, Elon Musk, cuyo valor al precio actual del mercado se aproxima a 29.000 millones de dólares (25.025 millones de euros), en virtud del plan de incentivos en acciones de la empresa, que considera “retener a Elon es más importante que nunca”.

La autorización provisional, recomendada por un comité especial y aprobada ayer por el consejo de administración de Tesla, contempla la entrega a Musk de 96 millones de acciones al cumplirse el segundo aniversario de la decisión, “sujeto a la permanencia del Sr. Musk como consejero delegado o director ejecutivo responsable del desarrollo de productos u operaciones hasta dicho segundo aniversario”.

Asimismo, se incluye un periodo de tenencia obligatorio de al menos cinco años, por el que Elon Musk “no venderá, transferirá ni enajenará” las acciones hasta después del quinto aniversario de la fecha de otorgamiento.

Elon Musk deberá pagar a la compañía 23,34 dólares por acción restringida que se adquiera en el marco del plan, lo que equivale al precio de ejercicio por acción en el paquete de compensación establecido en 2018.

Por otro lado, la autorización “perderá inmediatamente” su vigencia y se devolverá a la compañía si, antes de la fecha prevista para su otorgamiento, se dicta una sentencia, orden o decisión firme e inapelable de los tribunales de Delaware con respecto al caso aún en litigio sobre el acceso de Elon Musk a la compensación en acciones otorgada al empresario en enero de 2018, que superaba los 50.000 millones de dólares (43.148 millones de euros).

“Anunciamos un primer paso importante para compensar a Elon Musk por su extraordinaria labor en Tesla” señalan en una carta a los accionistas de Tesla, Robyn Denholm y Kathleen Wilson-Thompson, miembros del comité especial del directorio de la compañía, recordando que el CEO de la empresa no ha recibido una compensación significativa durante ocho años.