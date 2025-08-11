Este es el costo del Tesla Cybertruck en Estados Unidos en agosto de 2025

El Tesla Cybertruck es una camioneta eléctrica fabricada por Tesla, la cual fue presentada en 2019 y lanzada en 2023.

Este vehículo es reconocido por adoptar una estética futurista. Es hecho con acero inoxidable de alta resistencia y sin pintura, lo que le da un aspecto casi “blindado” y poco convencional comparado con las camionetas convencionales.

Principales características del Cybertruck, según Tesla:

Motor: eléctrico, con distintas configuraciones (tracción trasera o total, 1, 2 o 3 motores).

Autonomía: según la versión de la camioneta, puede llegar hasta los 570 km por carga.

Rendimiento: acelera de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos en su versión más potente, de acuerdo con la compañía.

Vidrio: El cristal blindado puede resistir el impacto de una pelota de béisbol a 112 km/h. “El cristal acústico hace que la cabina sea tan silenciosa como el espacio exterior”, agrega Tesla.

Tesla Cybertruck. | Foto: Getty Images

Costo en Estados Unidos

Esta camioneta se vende actualmente en Estados Unidos en tres versiones. Sus precios varían entre los 69.990 y los 99.990 dólares, de acuerdo con información del medio La Nación de Argentina.

-Modelo de un solo motor, tracción trasera (Long Range): 69.900 dólares

-Doble motor, tracción total (AWD): 79.990 dólares.

-Trimotor, tracción total, conocido como Cyberbeast: 99.000 dólares.

Características de las tres versiones del Cybertruck

El Tesla Cybertruck AWD: es la versión de doble motor con tracción total pensada para un equilibrio entre rendimiento, autonomía y precio. Según el medio Bussines Insider, ofrece alrededor de 547 kilómetros de autonomía estimada, aceleración de 0 a 100 km/h en poco más de 4 segundos y capacidad de remolque destacada. Su configuración de tracción en las cuatro ruedas lo hace versátil tanto para carretera como para terrenos irregulares, y es la opción intermedia dentro de la gama,

El Tesla Cybertruck Cyberbeast: es la variante más potente y extrema del modelo. Tiene tres motores eléctricos con tracción total, lo que le permite alcanzar los 100 km/h en apenas 2,6 segundos, según señala Tesla.

Su autonomía estimada es de unos 570 kilómetros, y está diseñado para quienes buscan la máxima aceleración y capacidad de carga. También cuenta con mejoras en suspensión y sistemas de control que lo hacen apto para uso en condiciones exigentes.