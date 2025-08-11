Vehículos
Este es el costo del Tesla Cybertruck en Estados Unidos en agosto de 2025
Este vehículo es reconocido por su diseño.
El Tesla Cybertruck es una camioneta eléctrica fabricada por Tesla, la cual fue presentada en 2019 y lanzada en 2023.
Este vehículo es reconocido por adoptar una estética futurista. Es hecho con acero inoxidable de alta resistencia y sin pintura, lo que le da un aspecto casi “blindado” y poco convencional comparado con las camionetas convencionales.
Principales características del Cybertruck, según Tesla:
Motor: eléctrico, con distintas configuraciones (tracción trasera o total, 1, 2 o 3 motores).
Autonomía: según la versión de la camioneta, puede llegar hasta los 570 km por carga.
Rendimiento: acelera de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos en su versión más potente, de acuerdo con la compañía.
Vidrio: El cristal blindado puede resistir el impacto de una pelota de béisbol a 112 km/h. “El cristal acústico hace que la cabina sea tan silenciosa como el espacio exterior”, agrega Tesla.
Costo en Estados Unidos
Esta camioneta se vende actualmente en Estados Unidos en tres versiones. Sus precios varían entre los 69.990 y los 99.990 dólares, de acuerdo con información del medio La Nación de Argentina.
-Modelo de un solo motor, tracción trasera (Long Range): 69.900 dólares
-Doble motor, tracción total (AWD): 79.990 dólares.
-Trimotor, tracción total, conocido como Cyberbeast: 99.000 dólares.
Características de las tres versiones del Cybertruck
El Tesla Cybertruck AWD: es la versión de doble motor con tracción total pensada para un equilibrio entre rendimiento, autonomía y precio. Según el medio Bussines Insider, ofrece alrededor de 547 kilómetros de autonomía estimada, aceleración de 0 a 100 km/h en poco más de 4 segundos y capacidad de remolque destacada. Su configuración de tracción en las cuatro ruedas lo hace versátil tanto para carretera como para terrenos irregulares, y es la opción intermedia dentro de la gama,
El Tesla Cybertruck Cyberbeast: es la variante más potente y extrema del modelo. Tiene tres motores eléctricos con tracción total, lo que le permite alcanzar los 100 km/h en apenas 2,6 segundos, según señala Tesla.
Su autonomía estimada es de unos 570 kilómetros, y está diseñado para quienes buscan la máxima aceleración y capacidad de carga. También cuenta con mejoras en suspensión y sistemas de control que lo hacen apto para uso en condiciones exigentes.
El Tesla Cybertruck RWD: es la versión más sencilla y económica, equipada con un único motor y tracción trasera. Según señala Tesla, su autonomía ronda los 402 kilómetros y su aceleración de 0 a 100 km/h se sitúa en unos 6,5 segundos. Aunque es menos potente que las otras variantes, mantiene el diseño y la robustez característicos del Cybertruck, y está orientado a un uso principalmente urbano o en carretera.