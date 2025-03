BYD confirma sistema de carga ultrarrápido y sus acciones se disparan; Tesla recibió duro golpe en la bolsa

Este anuncio coloca a BYD por delante de su principal competidor, el fabricante estadounidense Tesla, cuyos “supercargadores” no van más allá de una potencia máxima de 500 kW.

BYD Seagull es el carro más vendido en China. En Colombia también es el más vendido en el segmento de eléctricos.

Golpe de BYD a Tesla en la bolsa

Problemas para Tesla en China

La firma de Elon Musk no la pasa muy bien en China, país donde sus ventas han caído y donde los usuarios de los autos de compañía ha comenzado a experimentar incomodidades por el sistema autónomo de conducción.

Tesla no la pasa bien en China, país donde sus ventas han caído de forma drástica.

Según medios locales, algunos autos Tesla han comenzado a infringir ciertas normas de tránsito porque al parecer sus software no reconoce las señales, por lo que los conductores han empezado a recibir multas por no respetar los semáforos en rojo, por invadir los carriles exclusivos para los ciclistas y por no identificar las luces verdes o rojas de los semáforos.