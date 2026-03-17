¿Adiós al taladro y a los huecos? El invento que convierte las paredes en imanes y permite colgar objetos sin dañarlas

En la actualidad, múltiples innovaciones han surgido con el propósito de simplificar las tareas cotidianas. En el ámbito del hogar, especialmente en viviendas en arriendo, uno de los mayores inconvenientes aparece al momento de decorar paredes con cuadros, repisas u otros elementos, ya que esto implica perforarlas con taladros y tornillos.

Estos daños suelen ser permanentes, lo que lleva a muchos arrendadores a prohibir este tipo de intervenciones e incluso a que algunos propietarios eviten realizarlas en sus propias viviendas, con el fin de mantener en buen estado las paredes de las viviendas.

Un estudiante de ingeniería, Marco Agustín Secchi, habría ideado una alternativa para resolver este inconveniente doméstico. Su propuesta consiste en transformar las paredes en superficies con efecto magnético, permitiendo colgar distintos objetos sin necesidad de perforarlas ni recurrir a herramientas invasivas.

La innovación, denominada Ironplac, funciona como un recubrimiento que se aplica sobre la pared y, al secarse, adquiere la capacidad de fijar elementos como si fuera un imán. Este material se obtiene a partir de una mezcla de polvos especiales con agua, que da como resultado una especie de yeso con propiedades magnéticas, eliminando así la necesidad de realizar obras o daños permanentes.

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Una vez aplicado el recubrimiento, la superficie adquiere la capacidad de atraer y sostener objetos mediante el uso de pequeños imanes. De esta manera, para colgar un cuadro u otro elemento decorativo, basta con incorporar un imán en su estructura para que quede fijado a la pared sin necesidad de perforaciones.

No obstante, pese a su potencial, el desarrollo aún se encuentra en etapa experimental. Hasta el momento, las pruebas se han realizado con objetos livianos, por lo que será necesario evaluar su resistencia, definir sus límites y ajustarlo a las normativas de construcción antes de pensar en una implementación a gran escala.

Aun con estas consideraciones, la propuesta se perfila como una alternativa innovadora que podría transformar la forma de organizar y decorar espacios en el hogar, talleres u oficinas, al ofrecer una solución práctica que evita el uso de taladros y la generación de daños permanentes en las paredes.