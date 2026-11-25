El avance de la inteligencia artificial ha abierto un debate que va más allá de su capacidad para realizar tareas cada vez más complejas: quién tendrá el control cuando estos sistemas alcancen niveles de inteligencia superiores a los de los humanos.

Anthropic reconoce que la IA podría representar “riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad”

En medio de esa discusión, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, salió a responder a los señalamientos sobre su postura frente a la posibilidad de que las personas cedan parte de su poder de decisión a estas tecnologías.

Dario Amodei rechaza que la IA pueda reemplazar las decisiones de los seres humanos

En una extensa publicación en su cuenta de X, el empresario respondió a los señalamientos sobre su supuesta posición frente a la posibilidad de que la inteligencia artificial termine asumiendo el control de decisiones humanas. Su respuesta fue contundente: “No, no creo que debamos ceder la libre voluntad humana a los sistemas de IA, y es absurdo sugerir que yo lo creo”.

Amodei recordó que en diferentes ensayos y entrevistas ha defendido que el desarrollo de esta tecnología debe estar sometido a mecanismos democráticos. Para explicar su postura, comparó el debate actual con las discusiones históricas sobre los gobiernos autoritarios, cuyos defensores han argumentado que pueden tomar decisiones con mayor rapidez y eficiencia que las democracias.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, rechazó entregar el poder de decisión a la inteligencia artificial. Foto: Bloomberg via Getty Images

Sin embargo, advirtió que esos argumentos no justifican entregar el poder a una inteligencia artificial. “Nunca deberíamos sacrificar la legitimidad o la autodeterminación en el altar de la eficiencia o la seguridad”, escribió.

El director ejecutivo de Anthropic fue todavía más directo al referirse a la posibilidad de que estos sistemas asuman funciones de gobierno: “Pero no la estoy defendiendo, porque creo que ceder la gobernanza a la IA es una idea terrible”.

El límite que Amodei identifica en el avance de la inteligencia artificial

Sin embargo, el directivo hizo una distinción entre entregar el poder de decisión a la inteligencia artificial y permitir que esta asuma actividades que tradicionalmente realizan las personas. En su opinión, automatizar determinadas labores puede generar beneficios importantes en campos como la medicina, el transporte, el desarrollo de software y la energía.

“Es claramente deseable en muchos casos y salvará muchas vidas”, reconoció. No obstante, advirtió que delegar demasiadas responsabilidades también puede tener consecuencias que deben evaluarse antes de implementar estas herramientas.

Uno de los escenarios que más le preocupa es la posibilidad de que los propios sistemas desarrollen nuevas generaciones de inteligencia artificial sin una supervisión humana suficiente. Este proceso, conocido como mejora recursiva autónoma, consiste en que una IA participe en la construcción y el perfeccionamiento de modelos cada vez más avanzados.

Al respecto, Amodei señaló: “La IA puede mejorar más rápido de lo que podemos controlar o a lo que podemos adaptarnos, por lo que quizá queramos imponer límites a este proceso”.

También mencionó los efectos que una automatización demasiado amplia podría tener sobre el empleo. Según explicó, algunas implementaciones podrían ralentizarse o incluso detenerse para permitir que los trabajadores tengan tiempo de adaptarse a los cambios.

La crítica del CEO de Anthropic a otros líderes de IA

En la parte final de su publicación, Amodei cuestionó los mensajes públicos de otros ejecutivos tecnológicos que defienden el control humano, pero que, según él, no están haciendo algo sustancialmente diferente con sus productos.

El empresario calificó esa estrategia como una especie de “posicionamiento comercial y político basado en la vibra” y criticó que algunos directivos repitan expresiones como “control y capacidad de decisión humanos” o “la IA debe ser solo una herramienta”.

“Lo que está ocurriendo es que algunos directores ejecutivos de empresas de IA están adoptando una especie de posicionamiento comercial y político basado en la vibra, en el que repiten eslóganes [...] sin hacer realmente nada distinto en sus productos ni tomarse en serio las difíciles preguntas que subyacen a esos eslóganes”, concluyó.