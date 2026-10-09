Científicos descubren un efecto inesperado de un popular suplemento de vitamina D

Los suplementos de vitamina D se utilizan para mantener los huesos sanos y favorecer distintas funciones del organismo. Sin embargo, una investigación publicada en la revista Nutrition Reviews encontró que consumir una de sus formas podría reducir los niveles de otra en la sangre, un resultado que plantea nuevas preguntas sobre sus diferencias.

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El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Surrey, el Centro John Innes y el Instituto Quadram de Biociencias. Para llegar a sus conclusiones, el equipo examinó 20 investigaciones anteriores, de las cuales 11 aportaron información suficiente para el análisis principal.

Los resultados mostraron que las personas que recibieron vitamina D2 presentaron concentraciones menores de vitamina D3 que aquellas que no tomaron ese suplemento.

¿Qué diferencia hay entre la vitamina D2 y la D3?

Aunque ambas formas contribuyen a los niveles de vitamina D en el organismo, no actúan exactamente de la misma manera. La D2, también conocida como ergocalciferol, suele obtenerse de hongos y levaduras, mientras que la D3 se produce naturalmente en la piel cuando recibe radiación ultravioleta del sol.

La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber calcio, un mineral necesario para conservar los huesos. También participa en el funcionamiento de los músculos, los nervios y el sistema inmunitario.

Aunque ambas ayudan al cuerpo, las vitaminas D2 y D3 presentan diferencias que llamaron la atención de los científicos. Foto: Getty Images

Emily Brown, investigadora de la Universidad de Surrey y autora principal del estudio, explicó la importancia del hallazgo: “Descubrimos que los suplementos de vitamina D2 pueden disminuir los niveles de vitamina D3 en el cuerpo, un efecto previamente desconocido”.

La investigadora añadió que, dependiendo de las necesidades de cada persona, “los suplementos de vitamina D3 podrían ser más beneficiosos para la mayoría de las personas que los de vitamina D2”.

Los investigadores todavía buscan una explicación

Los científicos no han determinado con exactitud por qué disminuye la D3 cuando se consume D2. Una de las hipótesis plantea que el organismo podría acelerar la eliminación de ciertos compuestos relacionados con la vitamina D cuando aumentan sus concentraciones.

Por ahora, el resultado no significa que la D2 sea inútil o perjudicial. Esta forma también aumenta sus propios niveles en el organismo y puede contribuir a la cantidad total de vitamina D.

Los científicos advierten que la reducción de vitamina D3 no implica que los suplementos de D2 sean inútiles. Foto: Getty Images/iStockphoto

La profesora Cathie Martin, del Centro John Innes, destacó otro aspecto de la investigación: “Este metaanálisis subraya la importancia de garantizar que la vitamina D3 de origen vegetal sea accesible en el Reino Unido”.

¿Qué se sabe sobre sus efectos en la salud?

Investigaciones anteriores también encontraron diferencias entre ambas formas en su relación con la actividad del sistema inmunitario. El profesor Colin Smith, de la Universidad de Surrey, señaló que la D3, a diferencia de la D2, “parece estimular el sistema de señalización del interferón tipo I en el organismo”, un mecanismo que participa en las primeras defensas contra virus y bacterias.

No obstante, estos resultados no demuestran que tomar D3 prevenga infecciones. Los investigadores consideran necesario realizar nuevos estudios para establecer si las diferencias observadas se traducen en beneficios concretos para la salud a largo plazo.

Por ello, el hallazgo no implica que todas las personas deban cambiar sus suplementos, sino que ambas formas merecen una evaluación más detallada.