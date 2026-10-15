La fórmula de Excel que suma varios valores en cuestión de segundos y evita errores en los cálculos

Microsoft Excel es una de las herramientas más utilizadas para organizar información, realizar cálculos y analizar datos en los ámbitos laboral, académico y personal. Aunque suele asociarse con tablas y operaciones matemáticas, sus funciones también permiten simplificar tareas cotidianas, ahorrar tiempo y reducir errores al trabajar con grandes volúmenes de información.

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El programa funciona mediante hojas de cálculo en las que los datos se distribuyen en filas y columnas. Esta estructura facilita actividades como la elaboración de presupuestos, el seguimiento de gastos, la gestión de inventarios, la organización de listas y la preparación de informes, entre muchas otras.

Para aprovechar al máximo sus posibilidades, es importante conocer algunas de sus funciones básicas, ya que permiten realizar operaciones y administrar los datos de forma más ágil y eficiente.

Una de las herramientas más útiles son las fórmulas, que permiten efectuar cálculos a partir de los valores registrados en diferentes celdas. Para crear una, es necesario seleccionar una celda, escribir el signo igual (=), indicar las celdas que contienen los datos que se van a utilizar e introducir el operador correspondiente.

Por ejemplo, el signo más (+) sirve para sumar, mientras que el menos (-) permite restar. Una vez escrita la fórmula, basta con presionar la tecla Enter para obtener el resultado.

Programa de Excel desde el celular. Foto: Getty Images

La plataforma también cuenta con funciones integradas que simplifican las operaciones más frecuentes. Una de ellas es SUMA, que permite adicionar varios valores sin necesidad de realizar cada operación por separado. Para utilizarla, se debe seleccionar una celda vacía, escribir la fórmula =SUMA(A1:A5) y presionar aceptar. De esta manera, el programa calcula automáticamente la suma de los valores registrados entre las celdas A1 y A5.

Otra herramienta práctica es la barra de fórmulas, ubicada en la parte superior de la hoja de cálculo. Esta permite consultar el contenido de una celda y revisar la operación utilizada para obtener un resultado. Para hacerlo, solo es necesario seleccionar la celda correspondiente y observar la información que aparece en dicha barra.

Familiarizarse con estas funciones facilita el manejo de Excel y permite aprovechar mejor sus herramientas. Además de agilizar los cálculos y disminuir la necesidad de realizar operaciones manuales, estas opciones ayudan a mantener la información organizada y actualizar los resultados cuando cambian los datos de origen.