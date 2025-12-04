Fuertes sanciones penales que enfrentaría por solo haber hecho esto en la ‘lista de infieles de Excel’

La conversación en redes sobre el llamado “Registro Nacional de Infieles” ha pasado de la burla al desconcierto jurídico.

Lo que comenzó como una cadena viral para exponer supuestas historias sentimentales, terminó abriendo un debate sobre los riesgos legales que enfrentan quienes aportan, administran o comparten esa información.

En palabras de una abogada creadora de contenido que aborda temas legales en TikTok, quienes participan en esta dinámica “se van a meter en un problema tan harto”.

Un archivo viral que no dejó de circular pese a ser eliminado

El punto de partida fue un archivo que comenzó a moverse a inicios de noviembre y que organizaba nombres, fotos, redes sociales y otros datos de presuntos involucrados, separados por departamentos.

Aunque el documento original fue retirado rápidamente, para diciembre ya había resurgido en múltiples formatos:

Capturas de pantalla

Copias del listado

Nuevos enlaces

Versiones alternativas que seguían distribuyéndose en plataformas sociales y grupos de mensajería.

Laura Sánchez, abogada creadora de contenido en TikTok, quien aparece como @laamateur, advirtió que esta tendencia puede generar consecuencias inesperadas.

Explicó que quienes colaboran con este registro, ya sea proporcionando datos, replicando la tabla o grabando videos sobre ella, podrían terminar enfrentándose a serios procesos legales.

“Quienes lo están llenando, quienes lo están difundiendo, quienes lo están grabando, quienes lo que sea, se van a meter en un problema tan harto”, señaló la abogada.

Según comentó, en el listado aparecen datos personales e incluso información considerada sensible, lo que convierte su divulgación en una posible infracción, más allá de la intención de “prevenir” o compartir una anécdota.

A esto se suma un argumento relevante: “Están poniendo en una tabla que mucha gente consultar, información personal y sobre todo datos personales sensibles de muchas personas” señaló la abogada.

“Nace de una buena intención y del chisme y de reírnos, termina en unas cosas que uno no se imagina”, recalcó, insistiendo en que quienes están detrás de la creación o circulación del archivo podrían terminar en el centro de una investigación.

“Entonces está el dato personal sensible, por ejemplo, de la orientación sexual, como si eso no fuera poco y no pudieran empezar una investigación en la SIC contra ti”, advirtió la abogada.

De fenómeno viral a riesgo penal en Colombia

La abogada fue clara y señaló que “la persona que está administrando esa base de datos o que si las estás llenando, también pueden empezarte un proceso penal porque estás haciendo afirmaciones que pueden dañar a la honra de otra persona”.

El llamado “Excel de los infieles” no es exclusivo del país, la tendencia ya había aparecido en Chile y Perú antes de instalarse en Colombia, donde rápidamente se multiplicaron las listas con fotografías, descripciones físicas y relatos sobre supuestas infidelidades.

Con su expansión, la cantidad de contenidos asociados se disparó con contenidos con videos que mostraban partes del archivo, capturas reenviadas en masa y conversaciones que mantenían vivo el registro.

La tendencia ya había pasado por Chile y Perú antes de expandirse en Colombia con nuevas listas, fotos y relatos. | Foto: Getty Images

Sin embargo, detrás de la curiosidad colectiva hay un marco legal claro. En Colombia, la normativa sobre protección de datos, fortalecida con la Ley 1581 de 2012, establece sanciones severas para quienes manejen información privada sin autorización.

Difundir datos personales sin consentimiento puede derivar no solo en multas que pueden llegar a mil salarios mínimos, sino también en penas que oscilan entre cuatro y ocho años de prisión.