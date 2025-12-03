Suscribirse

Mapache aparece ebrio en una licorería tras beber varias botellas de alcohol: el momento quedó captado en imágenes

Las autoridades de Estados Unidos llevaron al animal a un refugio donde este se recuperó.

4 de diciembre de 2025, 1:37 a. m.
El mapache tomó de varias botellas hasta desmayarse en el baño | Foto: Samantha Martin/AP

Las imágenes de un mapache que se emborrachó en una tienda de licores han inundado las redes sociales. En esas, se ve al animal tendido en el suelo luego de haber bebido de las botellas de alcohol que rompió y destruyó por todo el almacén de Estados Unidos.

El pasado sábado, 29 de noviembre, un trabajador de la licorería ubicada en la ciudad de Ashland, en Virginia, acudió a su jornada laboral para encontrar al pequeño animal desmayado en el baño.

“Personalmente, me gustan los mapaches”, comentó la agente de control de animales de la zona, Samantha Martin, a la prensa que acudió al lugar por lo llamativo de los hechos.

x
El mapache fue encontrado tendido en el baño. | Foto: AP

“Son bichitos muy graciosos. Se cayó por una de las placas del techo y se puso furioso, así que se lo bebió todo”, agregó, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por la agencia AP. Además, la funcionaria aseguró que el animal fue llevado a un refugio.

“Otro día en la vida de un agente de control de animales, supongo”, dijo, tras aceptar que el momento le causó mucha gracia.

Contexto: Un gato volador se roba el show en vuelo de Southwest y convierte el estrés del viaje en un momento viral

La Policía especificó que el mapache ingresó en la noche del viernes a la tienda, golpeó los estantes inferiores donde había botellas de whiskey y otros licores y bebió todo lo que puso, hasta que quedó inconsciente en el baño.

Las autoridades se unieron a lo gracioso del momento y bromearon en la prensa al advertir que esperaban que el animal hubiese entendido que “entrar sin autorización no es la solución”.

x
El animal rompió varias botellas del establecimiento. | Foto: AP

“Después de unas horas de sueño y sin señales de lesión (salvo quizás una resaca y malas decisiones de vida), fue liberado sano y salvo de vuelta a la naturaleza, con la esperanza de haber aprendido que el allanamiento de propiedad privada no es la solución”, detalló Protección y Refugio de Animales del Condado de Hanover en un comunicado al respecto.

“La oficial Martin aseguró a nuestro bandido enmascarado y lo transportó al refugio para ponerse sobrio antes de ser interrogado”, se lee en la publicación de Facebook del organismo de protección.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
La policía bromeó sobre el insólito momento. | Foto: Getty Images

A pesar de que estos animales son aparentemente inofensivos, varias organizaciones de refugios y control animal recomienda a las personas no convivir con ellos, pues pueden portar parásitos nocivos para la salud humana, además de transmitir enfermedades como rabia, salmonela y moquillo.

El hábitat natural de los mapaches son los bosques y áreas cercanas a ríos, pero su presencia en zonas residenciales es cada vez más común en Estados Unidos, debido a que estos se acercan en busca de comida.

