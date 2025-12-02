Un vuelo de Southwest Airlines entre Los Ángeles y St. Louis vivió una escena tan inesperada como encantadora.

Un gato gris escapó de su contenedor antes del despegue y comenzó a caminar por el pasillo, provocando, risas, ternura y un video que se volvió viral en pocas horas.

El incidente ocurrió el 26 de noviembre, en pleno caos por los viajes del Día de Acción de Gracias, cuando un pasajero grabó al felino caminando tranquilamente por el pasillo del avión.

Un momento que se hizo viral

El video, publicado en Instagram y difundido posteriormente por medios como People y AOL, muestra a un auxiliar de vuelo cargando al gato en brazos mientras recorre el avión en busca de su dueño.

Lejos de generar alarma, la escena provocó una oleada de risas y comentarios sorprendidos entre los pasajeros, quienes celebraron el inesperado momento de alivio antes del despegue.

La tripulación actuó con serenidad: mientras continuaban con los chequeos de seguridad, el auxiliar avanzó fila por fila mostrando al felino, animando a los pasajeros a identificarlo.

Según People, finalmente un viajero reconoció a su mascota y esta fue devuelta a su contenedor sin contratiempos ni retrasos en la operación. El gato, llamativamente tranquilo, se convirtió en el protagonista del viaje.

En redes sociales, el video superó rápidamente las cien mil interacciones, acumulando memes, bromas y elogios hacia el auxiliar de vuelo.

Varios usuarios destacaron la “calma absoluta” del gato, mientras otros aplaudieron la actitud relajada de la tripulación.

La mayoría coincidió en que, en medio del estrés típico de viajar en un feriado nacional, la aparición del felino fue un respiro inesperado y bienvenido.

CATWALK: A Southwest Airlines pre-takeoff routine takes a cute turn when a gray cat slips loose and roams the aisle.



A flight attendant scoops up the furry wanderer and carries it during the safety demonstration — letting the cat “assist” — until its owner is located on the… pic.twitter.com/5bP7WfLa43 — Fox News (@FoxNews) December 1, 2025

Las políticas de Southwest Airlines

Southwest Airlines recordó que sus políticas permiten viajar con gatos o perros siempre que permanezcan dentro de un contenedor aprobado y cerrado durante todo el vuelo, desde el embarque hasta el aterrizaje.

Aunque no se reportaron sanciones al dueño, el episodio evidenció lo fácil que es que una mascota se escape en un momento de descuido y lo importante que es seguir las reglas de transporte.

Más allá de la anécdota, este gato demostró algo que pocas situaciones logran en un avión lleno durante la temporada alta: unir a desconocidos a través de un instante de ternura compartida.