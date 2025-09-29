Word ya no solo corrige: ahora redacta, resume y mejora sus documentos gracias a la nueva función presentada por Microsoft

Microsoft ha presentado un nuevo Modo Agente en las aplicaciones de Office, una función que permite generar hojas de cálculo en Excel y documentos complejos en Word con una sola instrucción. Además, anunció la llegada del Agente de Office integrado en el chat de Copilot.

La compañía destacó que los últimos modelos de razonamiento de Copilot impulsan la productividad dentro de Office, al organizar tareas de varios pasos para crear documentos, presentaciones y hojas de cálculo de alta calidad.

Así funcionará el nuevo ‘Modo Agente’ en Excel y Word

El nuevo Modo Agente en Excel y Word aprovecha la inteligencia artificial (IA) para simplificar procesos complejos. En Excel, permite a cualquier usuario operar como un experto: se pueden generar fórmulas, crear nuevas hojas, visualizar datos, elaborar informes financieros o incluso construir calculadoras de préstamos personalizadas. Microsoft lo define como “delegar el trabajo a un experto en Excel”, mientras el usuario mantiene el control de la tarea.

Microsoft presentó un nuevo Modo Agente en Excel y Word. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En el caso de Word, convierte la creación de documentos en una experiencia más dinámica e interactiva. El asistente Copilot redacta, corrige o sugiere mejoras a partir de simples instrucciones, ya sea para actualizar informes mensuales, resumir información o refinar el estilo del texto con cambios de formato.

La compañía adelantó que esta función también estará disponible “próximamente” en PowerPoint.

Agente de Office en Copilot

Junto a estas novedades, Microsoft presentó el Agente de Office en Copilot, basado en modelos de Anthropic, que prioriza la interacción a través del chat. Con solo dar instrucciones como “Crea un resumen de las cinco tendencias principales en el mercado de ropa deportiva”, el agente genera presentaciones en PowerPoint o documentos de Word bien estructurados y listos para compartir.

Los usuarios pueden definir aspectos como la extensión, el estilo visual, los puntos clave o el público objetivo, mientras el agente realiza búsquedas en la web para enriquecer el contenido y genera el código necesario para producir archivos terminados. Posteriormente, es posible ajustar de manera colaborativa los elementos visuales o textuales.

Próximamente también estará disponible en PowerPoint. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Disponibilidad

El Modo Agente en Copilot para Excel y Word ya está disponible para quienes forman parte del programa Frontier y cuentan con licencia de Microsoft 365 Copilot, así como para suscriptores de Microsoft 365 Personal o Familiar.

Por su parte, el Agente de Office en Copilot también está disponible para los usuarios del programa Frontier y suscriptores de Microsoft 365 Personal o Familiar, aunque inicialmente solo en Estados Unidos.