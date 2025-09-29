Suscribirse

Tecnología

HDMI fantasma: qué es, para qué sirve y cómo se utiliza este pequeño accesorio que muy pocos conocen

Aunque a primera vista parece un adaptador común, su función es mucho más específica y resuelve un problema frecuente en algunos equipos.

Redacción Tecnología
29 de septiembre de 2025, 12:17 p. m.
pequeño dispositivo llamado HDMI fantasma ha comenzado a ganar protagonismo en el ámbito tecnológico.
Este pequeño dispositivo llamado HDMI fantasma ha comenzado a ganar protagonismo en el ámbito tecnológico. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En el mundo tecnológico existen múltiples accesorios, dispositivos y herramientas creados con el objetivo de mejorar la experiencia de uso y facilitar la vida de los usuarios. Sin embargo, entre tantas opciones, algunos resultan poco conocidos, como es el caso de los llamados HDMI fantasma.

El puerto HDMI es familiar para la mayoría, ya que está presente en dispositivos como televisores, computadores, consolas de videojuegos, proyectores o monitores. Se trata de un conector que permite transmitir señales de audio y video mediante el cable HDMI, el accesorio físico encargado de llevar los datos de un equipo a otro.

No obstante, en los últimos años ha surgido un término que ha despertado curiosidad: el HDMI dummy. Según explica Computer Hoy, este accesorio puede ser tan útil como un dongle, un extensor o un adaptador de puertos.

El HDMI fantasma, también conocido como dummy HDMI.
El HDMI fantasma, también conocido como dummy HDMI. | Foto: Getty Images

Se trata de un pequeño dispositivo, similar en apariencia a una memoria USB, que se conecta al puerto HDMI de equipos como computadores, servidores, Mac Mini o Intel NUC. Su función es simular la presencia de una pantalla física cuando en realidad no la hay.

Contexto: Si su televisor tiene puerto USB, estos son los dispositivos que puede conectar para aprovechar al máximo sus funciones

El HDMI fantasma actúa como un “truco” tecnológico: hace creer al sistema operativo y a la tarjeta gráfica que hay un monitor conectado. Esto permite que la GPU active todas sus funciones de procesamiento de imagen. Aunque la señal no se proyecte en un dispositivo real, se mantiene de manera virtual, garantizando que el equipo aproveche toda su capacidad gráfica.

Este recurso resulta especialmente útil en escenarios como el acceso remoto a sistemas sin pantalla física o en configuraciones headless. También permite ampliar el escritorio de forma virtual, simulando monitores adicionales que facilitan la organización del trabajo y mejoran la productividad sin necesidad de hardware extra.

La utilidad de este accesorio se centra en contextos donde se requiere que el sistema crea que está conectado a una pantalla.
La utilidad de este accesorio se centra en contextos donde se requiere que el sistema crea que está conectado a una pantalla. | Foto: Getty Images

Su utilización es sencilla: basta con conectarlo al puerto HDMI del equipo, sin configuraciones avanzadas ni instalación de controladores. Una vez insertado, el sistema operativo lo reconoce como un monitor y habilita resoluciones y ajustes que de otro modo permanecerían bloqueados.

Aunque todavía es poco conocido entre el público general, el HDMI fantasma se ha consolidado como una solución práctica para técnicos, programadores y usuarios que trabajan con equipos remotos. Su bajo costo y facilidad de uso lo convierten en una herramienta sencilla, pero eficaz.

Contexto: El pequeño ajuste que debería hacer en su televisor para reducir el consumo de energía sin afectar la calidad de la imagen

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Enrique Vargas Lleras interpuso una denuncia penal contra Guillermo Alfonso Jaramillo por declaraciones sobre Nueva EPS

2. Bernardo Moreno: su condena por Yidispolítica provocó conflicto entre dos altas cortes

3. Bad Bunny llegará al Super Bowl 2026 para actuar en el show de medio tiempo: “Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”

4. No está Brasil, tampoco Argentina: estos son los 3 países de Sudamérica con mayor libertad económica, según Economic Freedom of the World 2025

5. Revelan la identidad del atacante implicado en el tiroteo en una iglesia mormona de Michigan, EE. UU., que ya deja 4 víctimas fatales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ConectoresComputadorDispositivos tecnológicos

Noticias Destacadas

China logra un campo magnético 700.000 veces superior al de la Tierra.

Científicos chinos baten récord: generan el campo magnético más fuerte del mundo con un imán superconductor

Redacción Tecnología
El evento cósmico que transformó a la Tierra en un planeta habitable.

El evento que habría cambiado la historia de la Tierra: estudio científico explica cómo pudo volverse un planeta apto para la vida

Redacción Tecnología
pequeño dispositivo llamado HDMI fantasma ha comenzado a ganar protagonismo en el ámbito tecnológico.

HDMI fantasma: qué es, para qué sirve y cómo se utiliza este pequeño accesorio que muy pocos conocen

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.