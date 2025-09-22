Suscribirse

Si su televisor tiene puerto HDMI, estos son los dispositivos que puede conectar para sacarle provecho

Lo más llamativo es que, para conectar estos dispositivos, no hace falta tener conocimientos técnicos avanzados

22 de septiembre de 2025, 6:55 p. m.
Es posible conectar dispositivos al HDMI del televisor.
Es posible conectar dispositivos al HDMI del televisor.

El puerto HDMI es una herramienta flexible que puede convertir cualquier televisor en una pantalla multifuncional: desde un espacio para trabajar, hasta un monitor auxiliar para tareas de seguridad.

Lo que muchos no conocen es que existen varias alternativas poco conocidas que amplían las posibilidades de uso, y demuestran que el cable HDMI es mucho más valioso de lo que parece a simple vista.

Lo más llamativo es que no hace falta tener conocimientos técnicos avanzados. De acuerdo con el sitio web Redes Zone, basta con experimentar y seguir una guía básica para sacarle un provecho inesperado a un puerto que ya está presente en la mayoría de hogares.

Dispositivos que se pueden conectar al puerto HDMI

  • Cámaras de vigilancia

Parte de las grabadoras de cámaras IP, ya sean NVR o DVR, incluyen salida HDMI, lo que permite visualizar las imágenes en directo desde el televisor. Esta opción resulta muy práctica para quienes desean controlar quién está en la puerta o echar un vistazo al jardín sin necesidad de usar aplicaciones en el celular. Una solución cómoda y eficiente para reforzar la seguridad del hogar.

  • Raspberry Pi

Aunque puede parecer un simple accesorio, en realidad es un pequeño ordenador con un enorme potencial que, al conectarse por HDMI, se transforma en lo que el usuario desee: desde una consola retro para revivir clásicos, hasta un completo centro multimedia con Kodi o un servidor doméstico.

Este cable permite que exista una experiencia auditiva más inmersiva, libre de los cables adicionales que antes eran necesarios.
Este cable permite que exista una experiencia auditiva más inmersiva, libre de los cables adicionales que antes eran necesarios.

Este dispositivo, de acuerdo con el sitio web citado anteriormente, permite montar un sistema de entretenimiento versátil y económico, con la posibilidad incluso de trabajar con dos pantallas al mismo tiempo.

  • Reproductores multimedia de streaming

Si el televisor funciona con lentitud o no incluye las aplicaciones que usa con frecuencia, estos dispositivos ofrecen una solución inmediata. Esto cobra aún más valor en equipos antiguos que carecen de conexión a internet o de un sistema inteligente completo, ya que al añadir un accesorio por HDMI se abre un mundo de funciones nuevas que transforman por completo la experiencia de uso.

  • Barra de sonido y reproductores físicos

Al aprovechar la conexión HDMI ARC o eARC para enlazar una barra de sonido, la mejora es evidente: un audio más nítido y envolvente, además de la ventaja de reducir la maraña de cables en la sala. En muchos casos, estos equipos se integran con el control remoto del televisor, lo que facilita aún más su uso.

Y si todavía conserva una colección de DVDs o discos Blu-ray, conectarlos mediante HDMI sigue siendo una alternativa confiable, con reproducción fluida y una calidad de imagen y sonido que no depende de la velocidad de internet.

Es posible llenar cada rincón de su hogar con música gracias a equipos de sonido, parlantes, teatros en casa y amplificadores.
Es posible llenar cada rincón de su hogar con música gracias a equipos de sonido, parlantes, teatros en casa y amplificadores.
  • Consolas de videojuegos

La conexión de consolas de videojuegos, como PlayStation, Xbox o Nintendo Switch aprovechan esta entrada para proyectar gráficos con gran resolución, además de un sonido envolvente. La fluidez y calidad que ofrece este tipo de conexión supera a la de cables analógicos antiguos, lo que explica por qué es indispensable para los jugadores.

  • Computadores portátiles o de escritorio

Asimismo, estos dispositivos pueden conectarse fácilmente al televisor mediante HDMI. Esta opción resulta práctica para quienes necesitan una pantalla más grande para trabajar, realizar presentaciones o disfrutar de contenido multimedia.

