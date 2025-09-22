Suscribirse

Tecnología

Si quiere que la pantalla del televisor no tenga marcas de huellas, utilice este efectivo líquido para dejarla reluciente

El televisor es uno de los dispositivos más usados en los hogares, y su pantalla es el componente más expuesto al polvo, las huellas y las manchas.

Redacción Tecnología
22 de septiembre de 2025, 5:56 p. m.
El uso de productos adecuados puede dar los resultados esperados.
El uso de productos adecuados puede dar los resultados esperados. | Foto: Getty Images

La pantalla del televisor suele acumular manchas y huellas dactilares debido al uso frecuente y a una limpieza inadecuada. Por ello, resulta fundamental cuidar este tipo de dispositivos de manera correcta para evitar daños en componentes sensibles, los cuales podrían llegar a ser irreparables.

De acuerdo con información de hiraoka.com.pe, el televisor es un electrodoméstico constantemente expuesto al polvo y a partículas que se adhieren con facilidad. Por esta razón, más allá de realizar limpiezas periódicas, es esencial utilizar los productos adecuados.

Es importante recordar que las pantallas LED, OLED o QLED son especialmente delicadas y requieren precaución durante su limpieza. De lo contrario, podrían aparecer rayones en la superficie que, aunque pequeños, afectan la experiencia visual, sobre todo al observar imágenes claras o escenas oscuras.

Cuando no se respeta la distancia adecuada entre el televisor y el lugar desde donde se observa, pueden surgir diversos problemas.
Una correcta limpieza prolonga la vida útil del televisor. | Foto: Getty Images

El uso de productos químicos inadecuados, como limpiavidrios o detergentes con alcohol y amoníaco, deteriora el recubrimiento especial de la pantalla, el cual reduce reflejos y protege el panel.

Contexto: Si en su hogar el wifi es inestable, siga este práctico método para mejorar la cobertura antes de cambiar la ubicación del router

Una vez dañado este recubrimiento, resulta difícil recuperarlo y la calidad de la imagen puede verse comprometida, mostrando colores apagados o mayor reflejo de la luz ambiental. En contraste, lo recomendable es emplear agua destilada, pues está libre de impurezas, minerales, sales y otros contaminantes, garantizando mejores resultados.

Pasos para limpiar la pantalla del televisor de forma segura

  • Antes de iniciar cualquier limpieza, es indispensable apagar el televisor y desenchufarlo de la corriente. Esto previene accidentes y facilita la visibilidad del polvo o manchas acumuladas.
  • Con un paño de microfibra completamente seco, se deben repasar las partes externas del televisor, como la base, los bordes y la parte trasera, donde suele concentrarse mayor suciedad.
  • Con movimientos ligeros y sin ejercer presión, se limpia la superficie de la pantalla para eliminar el polvo, evitando rayaduras o daños en el panel.
Cabe señalar que un televisor que no enciende no necesariamente está averiado de forma irreversible.
Las manchas y marcas pueden ser molestar al ver televisión. | Foto: Getty Images
  • Humedecer ligeramente otro paño con agua destilada. Es fundamental que no quede demasiado mojado para prevenir filtraciones en el equipo.
  • Repasar suavemente desde la parte superior hacia la inferior, sin frotar con fuerza, con el fin de garantizar una limpieza uniforme y segura.
  • Para finalizar, se recomienda pasar un paño de microfibra seco por toda la pantalla. Este último paso elimina cualquier resto de humedad y deja el televisor en óptimas condiciones para su uso.
Contexto: Evite cometer este inofensivo error al cargar el celular porque podría destrozar la batería en muy poco tiempo

Una limpieza descuidada puede acortar la vida útil del televisor y afectar la experiencia de ver películas, series o eventos deportivos. Al dedicar unos minutos a limpiar con los productos y técnicas correctas, se protege la calidad de imagen.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan en Villahermosa a integrante de ‘Los Mexicanos’, uno de los más buscados del Chocó

2. Petro respondió a foto en la que firmó en mármol que no convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. Este es el trino

3. Linda Caicedo conoció su suerte en el Balón de Oro: resultados oficiales del Trofeo Kopa

4. Gobierno Petro nombra 16 gestores de paz y revive diálogos con exparamilitares

5. Ojo, conductores: así funcionará la rotación del pico y placa en Medellín para este martes 23 de septiembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

televisorPantalla LimpiezaManchas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.