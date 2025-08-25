Cuando el sonido de su televisor sigue activo mientras la pantalla permanece en negro, la causa podría estar en la retroiluminación o el software interno.

Le explicamos soluciones probadas y respaldadas por expertos que puede intentar antes de llamar al técnico.

Los usuarios pueden encontrar variedad de contenido en el televisor. | Foto: Getty Images

¿Qué hay que hacer cuando el televisor no da imagen?

De acuerdo con el portal web Computer Hoy, este es un problema que es más común de lo que se cree, pues las personas pueden experimentar la frustrante situación de que el televisor no proyecte imagen pero si sonido, lo que les da a pensar que está dañado y que por ello se verán obligados a comprar uno nuevo.

Sin embargo, no siempre se trata de un problema tan grave, pues existen algunas soluciones que se pueden intentar para resolver el inconveniente y que el servicio vuelva a funcionar con normalidad. Aún así, dado el caso de que la falla persista, lo mejor será acudir a donde un profesional que le brinde servicio técnico para recibir un diagnóstico certero sobre la raíz del problema.

Los usuarios puede presentar errores con la imagen del Smart TV. | Foto: Getty Images

Lo más normal en este tipo de casos es apagar y volver a encender el televisor, dado a que puede ser un problema del sistema operativo. Si no es la causa del problema, entonces compruebe los cables HDMI que es el que se encarga de alimentar el equipo. Compruebe en la parte trasera si está bien conectado o que no haya algún defecto en el enchufe.

Otras alternativas por las que puede optar es reiniciar el dispositivo.

De acuerdo con la información recogida por la fuente citada, para hacerlo es mantener presionado el botón de encendido para poder ejecutar la acción. A esto le puede agregar hacer un ciclo de energía, es decir, desconectar el cable por uno minutos para luego volver a conectarlo al tomacorriente.

En últimas lo que puede intentar es un restablecimiento de fábrica para resolver los problemas de su televisor con éxito; no obstante, debe tener en cuenta que al hacerlo se borrará toda la información para poder dejarlo como nuevo.

Para ello, debe acceder al menú, ingresar a configuraciones donde encontrará la opción de reinicio. Si no resulta, puede consultar el manual de usuario para seguir las instrucciones según el modelo y marca del equipo.