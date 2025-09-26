El pequeño ajuste que debería hacer en su televisor para reducir el consumo de energía sin afectar la calidad de la imagen

En la mayoría de los hogares, el televisor es uno de los electrodomésticos que permanece encendido durante más tiempo, ya que se utiliza para múltiples actividades y se ha convertido en el centro del entretenimiento familiar.

Sin embargo, pocos usuarios son conscientes de que ciertos ajustes en su configuración pueden tener un impacto directo en el consumo energético. Expertos advierten que un cambio simple en los ajustes de la pantalla puede ayudar a reducir el gasto de electricidad sin sacrificar la calidad de la imagen.

El televisor debe apagarse correctamente para prevenir daños prematuros. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el sitio web de Sony, el brillo es uno de los elementos que más influye en el gasto de electricidad de un televisor. La mayoría de los aparatos vienen configurados por defecto con modos de imagen predefinidos, como ‘Estándar’, ‘Viva’, ‘Deporte’, ‘Cine’, ‘Juego’, ‘Película’, ‘Gráficos’ y ‘Foto’. Estas configuraciones suelen tener el brillo y la saturación en niveles muy altos, lo que provoca que la pantalla consuma más energía de la necesaria.

Al ajustar manualmente el nivel de brillo a un punto medio o activar el modo ‘Estándar’ o ‘Viva’, que incluyen muchos modelos modernos, el usuario puede notar una reducción significativa en el consumo eléctrico, especialmente para el uso diario en casa.

Lo más importante es que este cambio no compromete la experiencia visual. Por el contrario, en habitaciones con iluminación controlada, un brillo excesivo puede generar fatiga ocular, mientras que una calibración más moderada ofrece una imagen más natural y cómoda para la vista.

¿Como activar el ajuste ‘Ahorro de energía’?

Muchos televisores modernos incorporan la función de ‘Ahorro de energía’, que permite optimizar el brillo de la pantalla y otros parámetros del panel para consumir menos electricidad. Esta opción suele ofrecer tres niveles: ‘Desactivado’, ‘Bajo’ y ‘Alto’, según detalló el medio citado inicialmente en uno de sus artículos.

Hacer estos ajustes puede mejorar la experiencia de visualización en el televisor. | Foto: Getty Images

Tanto en la modalidad ‘Bajo’ como en la ‘Alta’, el equipo reduce la intensidad de la retroiluminación y ajusta ciertos elementos de la imagen, lo que contribuye a disminuir el gasto energético sin afectar de manera significativa la calidad de visualización.

Para activar esta configuración, el proceso es bastante sencillo. El usuario debe pulsar el botón de ‘Configuración rápida’ en el control remoto, identificado generalmente con un ícono de engranaje o una llave inglesa.