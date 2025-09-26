Suscribirse

Tecnología

El pequeño ajuste que debería hacer en su televisor para reducir el consumo de energía sin afectar la calidad de la imagen

Esta configuración, a largo plazo, podría representar un ahorro considerable en la factura de electricidad, especialmente en hogares donde el televisor permanece encendido varias horas al día.

Redacción Tecnología
26 de septiembre de 2025, 9:49 p. m.
Esta configuración en el televisor ayuda a reducir el consumo de energía.
Esta configuración en el televisor ayuda a reducir el consumo de energía. | Foto: Getty Images

En la mayoría de los hogares, el televisor es uno de los electrodomésticos que permanece encendido durante más tiempo, ya que se utiliza para múltiples actividades y se ha convertido en el centro del entretenimiento familiar.

Sin embargo, pocos usuarios son conscientes de que ciertos ajustes en su configuración pueden tener un impacto directo en el consumo energético. Expertos advierten que un cambio simple en los ajustes de la pantalla puede ayudar a reducir el gasto de electricidad sin sacrificar la calidad de la imagen.

El televisor debe apagarse correctamente para prevenir daños prematuros.
El televisor debe apagarse correctamente para prevenir daños prematuros. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el sitio web de Sony, el brillo es uno de los elementos que más influye en el gasto de electricidad de un televisor. La mayoría de los aparatos vienen configurados por defecto con modos de imagen predefinidos, como ‘Estándar’, ‘Viva’, ‘Deporte’, ‘Cine’, ‘Juego’, ‘Película’, ‘Gráficos’ y ‘Foto’. Estas configuraciones suelen tener el brillo y la saturación en niveles muy altos, lo que provoca que la pantalla consuma más energía de la necesaria.

Al ajustar manualmente el nivel de brillo a un punto medio o activar el modo ‘Estándar’ o ‘Viva’, que incluyen muchos modelos modernos, el usuario puede notar una reducción significativa en el consumo eléctrico, especialmente para el uso diario en casa.

Contexto: Si su televisor tiene puerto USB, estos son los dispositivos que puede conectar para aprovechar al máximo sus funciones

Lo más importante es que este cambio no compromete la experiencia visual. Por el contrario, en habitaciones con iluminación controlada, un brillo excesivo puede generar fatiga ocular, mientras que una calibración más moderada ofrece una imagen más natural y cómoda para la vista.

¿Como activar el ajuste ‘Ahorro de energía’?

Muchos televisores modernos incorporan la función de ‘Ahorro de energía’, que permite optimizar el brillo de la pantalla y otros parámetros del panel para consumir menos electricidad. Esta opción suele ofrecer tres niveles: ‘Desactivado’, ‘Bajo’ y ‘Alto’, según detalló el medio citado inicialmente en uno de sus artículos.

Hacer estos ajustes puede mejorar la experiencia de visualización en el televisor.
Hacer estos ajustes puede mejorar la experiencia de visualización en el televisor. | Foto: Getty Images

Tanto en la modalidad ‘Bajo’ como en la ‘Alta’, el equipo reduce la intensidad de la retroiluminación y ajusta ciertos elementos de la imagen, lo que contribuye a disminuir el gasto energético sin afectar de manera significativa la calidad de visualización.

Para activar esta configuración, el proceso es bastante sencillo. El usuario debe pulsar el botón de ‘Configuración rápida’ en el control remoto, identificado generalmente con un ícono de engranaje o una llave inglesa.

A partir de ahí, basta con ingresar a ‘Ajustes’, ‘Sistema’, ‘Encendido y energía’, ‘Ahorro de energía’, y seleccionar entre las opciones disponibles: ‘Desactivado’, ‘Bajo’ o ‘Alto’. Según el modelo del televisor, el orden de los menús puede variar ligeramente, pero siempre se trata de elegir el nivel de ahorro que mejor se adapte al uso cotidiano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María José Pizarro anuncia que se baja de su candidatura y apoyará a Iván Cepeda, estas fueron sus razones

2. Gobierno de Trump prepararía bombardeos dentro de Venezuela en los próximos días, revela NBC News

3. “El M-19 tiene presidente”: dijo Petro y recordó su paso por esa guerrilla

4. América de Cali rompe el silencio tras suspensión de FIFA a Rodrigo Holgado: anunció medida

5. El Maracaná deja el fútbol: este es el deporte que se jugará en el mítico estadio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

televisorConsumo de energíaahorro de energíaAjustes

Noticias Destacadas

La supuesta opción de pago por PSE en el portal falso es en realidad la vía que utilizan los delincuentes para robar dinero y datos sensibles.

Ojo con la estafa del 50% de descuento en el pago de multas de tránsito en Colombia: revelan la drástica modalidad

La constante exposición a pantallas podría explicar cambios en el ciclo menstrual.

Investigación científica señala que la luz de los celulares podría estar alterando el ciclo menstrual

Redacción Tecnología
Esta configuración en el televisor ayuda a reducir el consumo de energía.

El pequeño ajuste que debería hacer en su televisor para reducir el consumo de energía sin afectar la calidad de la imagen

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.