Ni la nevera ni la lavadora: este es el electrodoméstico que puede consumir hasta cuatro veces más energía

Muchas personas creen que los electrodomésticos de mayor tamaño, como la nevera, la lavadora o el aire acondicionado, son los que más electricidad consumen en el hogar. Sin embargo, hay pequeños aparatos que también pueden tener un impacto significativo en el consumo energético y, por ende, en el valor de la factura de energía.

El electrodoméstico de la casa que más atrae colonias de hormigas: podría sufrir daños de gran magnitud

Uno de los electrodomésticos cuyo consumo eléctrico puede ser mayor de lo que muchos usuarios imaginan es la freidora de aire, conocida popularmente como air fryer. Aunque este aparato ha ganado popularidad en las cocinas por su rapidez y la posibilidad de preparar alimentos con poco o nada de aceite, su potencia eléctrica y el funcionamiento a altas temperaturas pueden representar un consumo energético considerable, especialmente cuando se utiliza con frecuencia.

Un impacto significativo en el consumo energético

De acuerdo con el blog de Endesa, la freidora de aire tiene una potencia que oscila entre los 800 y los 2.000 vatios, según el modelo y su tamaño. Aunque una mayor potencia permite alcanzar la temperatura deseada en menos tiempo, también puede implicar un consumo eléctrico considerable.

Las malas prácticas pueden dañar algunos componentes internos de la Air Fryer. Foto: Getty Images

De hecho, mientras un televisor utilizado entre cinco y seis horas al día consume aproximadamente entre 400 y 600 Wh, una freidora de aire en funcionamiento durante una hora puede superar los 1.500 Wh.

Sin embargo, hay varios factores que podrían influir en este incremento de energía. Por ejemplo, los modelos más grandes pueden necesitar más energía para calentar su interior, por lo que elegir uno acorde con la cantidad de alimentos que se preparan ayuda a evitar gastos innecesarios. Asimismo, distribuir los ingredientes uniformemente en la cesta y evitar llenarla en exceso favorece una cocción adecuada.

No todos los aparatos del hogar tienen un alto impacto en la factura de energía. Foto: Getty Images

Además, el tipo de alimento también influye en el tiempo de funcionamiento del aparato. Los productos congelados o con alto contenido de agua pueden requerir una cocción más prolongada, mientras que los ingredientes cortados en trozos pequeños suelen estar listos en menos tiempo.

A esto se suman la temperatura seleccionada y la duración de la preparación, por lo que ajustar ambos factores según la receta y precalentar únicamente cuando sea necesario puede contribuir a optimizar el consumo eléctrico.

El truco para reducir el consumo de energía en la casa sin necesidad de desenchufar los electrodomésticos

Por último, la frecuencia de uso es determinante en el gasto de energía. Una freidora utilizada varias veces al día puede incrementar el consumo acumulado frente a otra que se enciende ocasionalmente. Por esta razón, planificar las preparaciones y aprovechar cada ciclo de cocción permite utilizar el electrodoméstico de manera más eficiente.