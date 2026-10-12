Ni secadora ni aire acondicionado: este es el electrodoméstico que consume hasta 10 veces menos energía

Durante los meses de bajas temperaturas y frecuentes lluvias, uno de los problemas que más suele generar preocupación entre las personas es el secar la ropa dentro del hogar, convirtiéndose en un desafío. La falta de ventilación y el exceso de humedad pueden prolongar el tiempo de secado, generar malos olores y favorecer la aparición de bacterias y hongos en las prendas.

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Ante esta situación, muchas personas buscan alternativas que permitan secar la ropa de manera más rápida y sin elevar demasiado el consumo de energía, especialmente en viviendas con poco espacio. En comparación con las secadoras tradicionales, existen otros electrodomésticos que pueden ofrecer una opción más eficiente para reducir los tiempos de secado.

Una de las alternativas recomendadas para acelerar el secado de la ropa es utilizar un deshumidificador de ambiente. Este dispositivo extrae el aire húmedo de la habitación, lo enfría para condensar el vapor de agua y almacena el líquido resultante en un depósito, reduciendo así la humedad presente en el espacio.

Adoptar buenas prácticas para evitar un aumento en el consumo de energía beneficia a cada usuario. Foto: Getty Images

Además de facilitar el secado de las prendas, el deshumidificador puede contribuir a mejorar las condiciones del ambiente al disminuir la humedad y prevenir la aparición de moho y ácaros. Según los expertos, un equipo con una capacidad de entre 10 y 20 litros puede ayudar a secar una carga de ropa en aproximadamente tres o cuatro horas y reducir el riesgo de malos olores.

Este electrodoméstico seca la ropa rápido dentro de casa en invierno y gasta menos que la secadora. Foto: Getty Images

Otro de sus principales beneficios está relacionado con el consumo energético. Datos del blog de Bastilipo Home señalan que una secadora convencional puede consumir alrededor de 2.200 vatios (2,2 kWh) por ciclo, mientras que el uso de un deshumidificador tendría un costo aproximado de 0,05 euros por hora. De acuerdo con estas cifras, esta alternativa podría representar un consumo energético hasta diez veces menor que el de una secadora tradicional.