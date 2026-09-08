El electrodoméstico de la casa que más atrae colonias de hormigas: podría sufrir daños de gran magnitud

Una de las plagas más difíciles de controlar dentro de la casa son las hormigas. Aunque suelen aparecer en lugares donde encuentran restos de comida, agua o condiciones favorables para establecerse, algunos espacios y aparatos podrían ofrecerles las condiciones necesarias para convertirse en puntos de concentración para grandes colonias.

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Sin embargo, recientemente, una especie ha llamado la atención por su capacidad para invadir electrodomésticos y sistemas eléctricos, donde puede provocar daños de gran magnitud. Se trata de la hormiga loca, específicamente de la especie Nylanderia fulva, que se ha consolidado como una plaga tanto urbana como agrícola.

Este fenómeno ha sido documentado especialmente en estados como Texas y Florida desde comienzos de la década de 2000, y posteriormente se ha detectado en diferentes zonas de América Latina, según Texas A&M AgriLife Extension.

Una especie ha llamado la atención por su capacidad para invadir electrodomésticos y sistemas eléctricos Foto: Getty Images

De acuerdo con instituciones científicas, estas hormigas ingresan a los aparatos electrónicos en busca de refugio y fuentes de calor. Su presencia puede interferir con los componentes internos y ocasionar fallas técnicas, cortocircuitos e incluso problemas relacionados con el suministro de energía eléctrica.

Además, la hormiga loca puede ocupar jardines, edificios y espacios próximos a las viviendas, donde desplaza a otras especies y puede alterar la biodiversidad, de acuerdo con el LSU AgCenter. Su comportamiento errático y su capacidad de establecer grandes colonias favorecen su expansión en entornos urbanos.

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¿Cuál es el aparato que más atrae a las hormigas?

Las hormigas locas tienen una particular afinidad por los equipos eléctricos, entre ellos transformadores, unidades de aire acondicionado, computadores, routers, teléfonos, microondas y paneles de control. La Universidad de Florida (UF/IFAS Extension) señala que la Nylanderia fulva y especies similares, como la Paratrechina longicornis, pueden ingresar a viviendas y dispositivos electrónicos en busca de refugio, especialmente durante periodos de frío o lluvias.

Su pequeño tamaño y preferencia por ambientes cálidos y húmedos les permiten introducirse con facilidad en ranuras, conexiones y cavidades de distintos aparatos. Foto: Getty Images

Además, su pequeño tamaño y preferencia por ambientes cálidos y húmedos les permiten introducirse con facilidad en ranuras, conexiones y cavidades de distintos aparatos.

Las infestaciones también pueden representar un riesgo para las instalaciones eléctricas de las viviendas. La presencia de colonias en cuadros eléctricos y enchufes puede favorecer cortocircuitos y daños en los dispositivos y, en casos más graves, provocar interrupciones del suministro eléctrico que afecten incluso a edificios completos.