Nuevas funciones de IA llegan a Google Fotos: así son las seis herramientas que transformarán la forma de editar

Google Fotos ha incorporado una serie de innovadoras herramientas de inteligencia artificial (IA) que permitirán a los usuarios obtener fotografías en las que todos los sujetos aparezcan con los ojos abiertos, sonriendo y con su mejor expresión, además de realizar ediciones avanzadas gracias a la tecnología Nano Banana.

El servicio de edición y gestión de imágenes de Google ha sumado seis nuevas funciones de IA destinadas a “editar, crear y buscar”, que se implementarán de forma progresiva en dispositivos iOS y Android, así como en distintas regiones del mundo.

Entre las novedades destaca la herramienta “Ayúdame a editar”, que permite modificar una fotografía mediante una simple descripción. Con ella, el usuario puede solicitar que se retiren las gafas de una persona, se abran los ojos de otra o se añada una sonrisa, logrando así una imagen más armónica.

Google Fotos es un servicio de almacenamiento y gestión de fotos. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para realizar estos ajustes, la IA utiliza los grupos de caras, una función de Google Fotos que, al activarse, detecta a las personas presentes en las imágenes y genera modelos faciales mediante algoritmos. Estos modelos no solo sirven para identificar amigos, sino también para reconstruir rasgos durante la edición fotográfica.

En Estados Unidos, ya está disponible la opción de editar fotografías a partir de descripciones de texto o comandos de voz, junto con un nuevo diseño del editor, según detalló la compañía en su blog oficial.

Por otro lado, Google ampliará a más de cien países y 17 idiomas la función “Ask Photos” (Pregunta a las fotos), que permite encontrar imágenes específicas en la galería mediante descripciones. Además, se ha añadido un botón interactivo para consultar detalles sobre una imagen o solicitar ediciones directamente.

Google Fotos ofrece varias funciones de personalización. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Finalmente, la compañía ha incorporado dos herramientas impulsadas por Nano Banana, nombre con el que se conoce al modelo de generación y edición de imágenes Gemini 2.5 Flash Image, el más avanzado de Google hasta la fecha.

Gracias a esta tecnología, los usuarios podrán transformar el estilo de sus fotografías o crear nuevas imágenes a partir de plantillas prediseñadas, ideales para sesiones de fotos, postales o tarjetas navideñas. Estas funciones debutarán inicialmente en Estados Unidos e India, dentro de la aplicación para Android.