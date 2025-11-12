Suscribirse

Tecnología

Nuevas funciones de IA llegan a Google Fotos: así son las seis herramientas que transformarán la forma de editar

Google Fotos lanza nuevas funciones de inteligencia artificial para mejorar la edición, creación y búsqueda de fotografías.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
12 de noviembre de 2025, 8:03 p. m.
Seis nuevas funciones de IA que llegarán progresivamente a iOS y Android, expandiéndose globalmente.
Seis nuevas funciones de IA que llegarán progresivamente a iOS y Android, expandiéndose globalmente. | Foto: Getty Images

Google Fotos ha incorporado una serie de innovadoras herramientas de inteligencia artificial (IA) que permitirán a los usuarios obtener fotografías en las que todos los sujetos aparezcan con los ojos abiertos, sonriendo y con su mejor expresión, además de realizar ediciones avanzadas gracias a la tecnología Nano Banana.

El servicio de edición y gestión de imágenes de Google ha sumado seis nuevas funciones de IA destinadas a “editar, crear y buscar”, que se implementarán de forma progresiva en dispositivos iOS y Android, así como en distintas regiones del mundo.

Entre las novedades destaca la herramienta “Ayúdame a editar”, que permite modificar una fotografía mediante una simple descripción. Con ella, el usuario puede solicitar que se retiren las gafas de una persona, se abran los ojos de otra o se añada una sonrisa, logrando así una imagen más armónica.

Google Fotos es un servicio de almacenamiento y gestión de fotos.
Google Fotos es un servicio de almacenamiento y gestión de fotos. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para realizar estos ajustes, la IA utiliza los grupos de caras, una función de Google Fotos que, al activarse, detecta a las personas presentes en las imágenes y genera modelos faciales mediante algoritmos. Estos modelos no solo sirven para identificar amigos, sino también para reconstruir rasgos durante la edición fotográfica.

Contexto: Google anunció la mayor inversión hasta la fecha en la carrera por la IA

En Estados Unidos, ya está disponible la opción de editar fotografías a partir de descripciones de texto o comandos de voz, junto con un nuevo diseño del editor, según detalló la compañía en su blog oficial.

Por otro lado, Google ampliará a más de cien países y 17 idiomas la función “Ask Photos” (Pregunta a las fotos), que permite encontrar imágenes específicas en la galería mediante descripciones. Además, se ha añadido un botón interactivo para consultar detalles sobre una imagen o solicitar ediciones directamente.

Google Fotos ofrece varias funciones de personalización.
Google Fotos ofrece varias funciones de personalización. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Finalmente, la compañía ha incorporado dos herramientas impulsadas por Nano Banana, nombre con el que se conoce al modelo de generación y edición de imágenes Gemini 2.5 Flash Image, el más avanzado de Google hasta la fecha.

Gracias a esta tecnología, los usuarios podrán transformar el estilo de sus fotografías o crear nuevas imágenes a partir de plantillas prediseñadas, ideales para sesiones de fotos, postales o tarjetas navideñas. Estas funciones debutarán inicialmente en Estados Unidos e India, dentro de la aplicación para Android.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “¿Cuántas esposas tienes, una?” La curiosa conversación de Donald Trump con el presidente de Siria en la Casa Blanca

2. El lugar de Hawái que perdona tarifas vehiculares a miles de veteranos: el beneficio que marca un antecedente en Estados Unidos

3. “Tarimazo” de Gustavo Petro en Medellín le pasa factura: abren investigación al presidente en la Comisión de Acusación

4. Nuevo tropiezo para el proyecto de Jurisdicción Agraria del Gobierno Petro

5. Javier Sarmiento, designado alcalde de Bucaramanga, avanza en el fortalecimiento de la seguridad: se reunió con Mindefensa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Google FotosInteligencia ArtificialGoogle

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.