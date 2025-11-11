Suscribirse

Tecnología

Google anunció la mayor inversión hasta la fecha en la carrera por la IA

Con miles de millones de dólares, Google busca impulsar su papel en la revolución de la inteligencia artificial.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

12 de noviembre de 2025, 3:51 a. m.
La gigante tecnológica apuesta por la colaboración externa, ofreciendo atractivas recompensas a quienes revelen fallos en sus algoritmos de IA.
La compañía tecnológica apuesta por Alemania como centro clave en su expansión digital. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Google

Google dio un paso decisivo en su expansión europea al anunciar una inversión de 6.400 millones de dólares en Alemania, la más grande que ha realizado en ese país.

Google anunció este martes una inversión de 6.400 millones de dólares en Alemania, la mayor hasta la fecha en este país europeo que busca ponerse al día en la carrera por la inteligencia artificial.

El gigante tecnológico estadounidense quiere invertir en “más infraestructura de inteligencia artificial, capacidades en la nube [computación remota] y crecimiento económico” en el país, declaró en rueda de prensa Philipp Justus, director de Google Alemania.

Este plan “asegurará” alrededor de 9.000 empleos al año hasta 2029, añadió.

“Nuestro país es y sigue siendo uno de los lugares más atractivos del mundo para invertir”, reaccionó el jefe de gobierno alemán en la red X.

Perder el ingreso a la cuenta de Google puede ser preocupante por la información personal almacenada.
La inversión permitirá ampliar infraestructura tecnológica y generar miles de empleos en Alemania. | Foto: Getty Images

Tras el anuncio de la construcción de una “fábrica de IA soberana” por parte de Deutsche Telekom y la estadounidense Nvidia la semana pasada, se trata de una nueva inversión masiva en una economía alemana que pierde competitividad en el ámbito digital.

“Son inversiones en los empleos del futuro” y es “una señal muy importante para mostrar que Alemania es un lugar de alta tecnología”, declaró el ministro de Finanzas Lars Klingbeil durante una rueda de prensa en Berlín.

Contexto: Google confirmó el lanzamiento de Gemini 3, esta es la fecha anunciada

Expansión tecnológica en el corazón de Alemania

Google tiene su sede en Fráncfort, una ciudad del estado federado de Hesse, donde está la mayor red de centros de datos de Alemania.

La empresa estadounidense quiere construir un segundo centro de datos para la infraestructura en la nube en esa misma región, que entrará parcialmente en funcionamiento en el segundo trimestre de 2027.

La propuesta de Gemini en Colombia contrasta la accesibilidad de su versión gratuita con el alcance ampliado de sus planes pagos.
Alemania se consolida como destino estratégico para la inversión en tecnología avanzada. | Foto: Anadolu via Getty Images

También quiere ampliar el primer centro inaugurado en 2023 en Hanau, en las afueras de Fráncfort.

El gigante digital también prevé ampliar tres de sus cuatro sedes en Alemania: Fráncfort, Berlín y Múnich, donde Google cuenta con más de dos tercios de sus 2.500 empleados en el país.

La compañía busca fortalecer su infraestructura de inteligencia artificial y servicios en la nube, además de impulsar el crecimiento económico y tecnológico alemán en un momento en que Europa acelera su carrera digital.

*Con información de AFP.

